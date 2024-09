Lateral direito Braian Aguirre celebra chegada ao Inter e afirma: "Vou deixar tudo por essa camisa"

Na última segunda-feira, já próximo ao fechamento da janela de transferências, o Internacional anunciou a contratação do lateral direito Braian Aguirre. O argentino foi comprado pelo Colorado junto ao Lanús-ARG e assinou com o clube brasileiro até o final de 2027.

Já nesta quarta-feira, Aguirre pôde fazer suas primeiras declarações como jogador do Inter. O defensor de 24 anos celebrou o acordo com o clube, exaltou a grandeza da equipe e deixou claro que fará de tudo para deixar a torcida orgulhosa.

"Muito contente de chegar a esse clube tão grande. Sei que é um clube muito grande aqui no Brasil e vou deixar tudo por esta camisa. A estrutura é muito linda, me surpreendeu. Me surpreendeu o quão grande é a estrutura (do estádio) e também do campo", destacou em entrevista ao canal oficial do Inter no YouTube.

Braian Aguirre foi contratado pelo Colorado para suprir as ausências deixadas pelas saídas de Hugo Mallo e Bustos. Agora, o jogador disputará posição com Nathan, que também foi contratado pelo time nesta janela. O argentino contou detalhes sobre como ficou ansioso durante o período de negociações.

"Estava muito nervoso, até o último dia. Antes mesmo de viajar, já estava muito nervoso. Sabia que viria para um clube muito grande e por isso estava nervoso. Estou muito contente. Todos os meus amigos e familiares me felicitaram. Chegar aqui é um grande passo na minha carreira e por isso todos estão felizes por mim", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)

O lateral direito também comentou sobre sua relação de muito carinho com Alexandro Bernabei, que também defende as cores do Inter atualmente. "Conheço Bernabei desde pequeno, é como um irmão para mim e me apoiou para vir para cá".

Por fim, Aguirre também trouxe um pouco mais de suas principais características de jogo. O argentino ainda ressaltou algo trazido em sua primeira fala: raça não irá faltar.

"Gosto de atacar muito, mas sou aguerrido na marcação. Por isso, vou deixar tudo dentro de campo, sempre com muita garra por essas cores. Saibam que vou deixar tudo pela camiseta. Sempre. E vamos em frente. Vamos, Inter!", concluiu o atleta.

A expectativa é que Brian Aguirre seja registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até o próximo jogo para que ele já esteja à disposição do técnico Róger Machado. O Inter volta a campo na próxima quarta-feira (11), quando encara o Fortaleza às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão.