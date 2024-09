Ex-Globo assume cargo de superintendente de comunicação do Corinthians

O Corinthians tem a partir desta quarta-feira (4) um novo superintendente de comunicação: Tiago Maranhão, ex-apresentador da TV Globo e do sportv.

O que aconteceu

O jornalista chega para substituir Josiane Ribeiro, chefe do departamento de comunicação do clube que foi demitida nesta terça-feira (3), segundo informações da Gazeta Esportiva.

Josiane foi a terceira chefe de comunicação que deixou o Corinthians desde que Augusto Melo assumiu a presidência do clube. O atual mandatário demitiu Flávio Ortega, gerente de comunicação no último ano da gestão de Duilio Monteiro Alves, assim que assumiu o comando. Em seguida, Wagner Vilaron foi nomeado como Superintendente de Comunicação por Augusto após trabalhar na campanha do presidente. Ele ficou até meados de abril.

Com duas décadas trabalhando em grandes redações do país, cobrindo esporte como repórter e apresentador, acompanhei o Corinthians em momentos de desafios e de glórias, que hoje estão na história do clube. Nos últimos 5 anos, estive na comunicação corporativa e agora tenho a oportunidade de unir essas experiências em prol do Corinthians.

Tiago Maranhão

O Corinthians também confirmou a chegada da empresa PBC Newco Comunicação, companhia de assessoria de imprensa que irá ajudar no gerenciamento de crise e realização de notas oficiais.

"A Pub atuará em conjunto com a equipe de comunicação do clube, com o objetivo de tornar a comunicação mais próxima, objetiva, transparente e baseada em dados", diz o Corinthians.

Quem é Tiago Maranhão

Tiago Maranhão é jornalista com 25 anos de experiência em redações, estratégia de conteúdo e inovação.

Ele foi apresentador do "Troca de Passes", do sportv, e deixou o Grupo Globo em 2019 após dez anos na emissora para mudar de área e assumir um desafio na Amazon.

Ele já atuou como diretor de conteúdo digital no Grupo Bandeirantes, Head de Conteúdo na Amazon, apresentador e correspondente internacional na TV Globo, editor e repórter na ESPN.

Maranhão tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, Jogos Olímpicos e Mundiais, além de Campeonatos Paulistas, Brasileiros, Libertadores e outros.

O jornalista também é autor do livro "O Ano do Bando de Loucos", sobre a temporada de 2011 do Corinthians.