Após longa novela, Victor Osimhen é anunciado pelo Galatasaray

O centroavante Victor Osimhen foi anunciado nesta quarta-feira como novo jogador do Galatasaray, da Turquia. O nigeriano de 25 anos chega por empréstimo de um ano, vindo do Napoli, após uma longa novela para resolver onde iria jogar.

Osimhen foi muito disputado na janela por Chelsea e Al-Ahly. Ambos os clubes falharam em atender a pedida do Napoli de mais de 100 milhões de euros (cerca de R$ 625 milhões na cotação atual) por ele. Apesar de o clube saudita avançar bastante pelo jogador nas última semanas, eles preferiram por fechar com uma opção mais barata: o inglês Ivan Toney, que jogava pelo Brentford, da Inglaterra.

Com a recusa do Al-Ahly e o fechamento da janela de transferências nas principais ligas europeias, o Galatasaray surgiu como opção para o nigeriano. Ele não queria permanecer no Napoli por desavenças com a diretoria e com o novo técnico, Antonio Conte, que não o havia inscrito no Campeonato Italiano.

O empréstimo de Osimhen para o Galatasaray será de um ano, sem obrigação ou opção de compra. Uma das pedidas do jogador para o Napoli foi a redução de sua multa rescisória de 130 milhões de euros (R$ 811 milhões), para cerca de 75 milhões (R$ 468) milhões, facilitando sua eventual saída em definitivo ao final do empréstimo.

O atacante foi o artilheiro do Campeonato Italiano no histórico 'Scudetto' vencido pelo Napoli na temporada 2022/23, com 26 gols. No total, ele marcou 76 vezes e deu 18 assistências em 133 jogos pela equipe.

O Napoli, sem seu jogador mais valioso, contratou o belga Romelu Lukaku para suprir a vaga de centroavante titular. O jogador chegou do Chelsea mesmo antes da situação de Osimhen ser resolvida.