Zubeldía é denunciado pelo STJD por expulsão contra o Athletico-PR

Nesta quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, pela expulsão na vitória por 2 a 1 contra o Athletico-PR, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O auxiliar Maxi Cuberas também foi acusado.

O técnico argentino sofreu dois cartões amarelos por ter invadido o campo. Já o auxiliar foi expulso por reclamação. O julgamento acontecerá na próxima segunda-feira.

A dupla foi enquadrada no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que se refere ao ato de "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do código". A pena pode ser uma suspensão de uma a seis partidas, o que pode ser substituído por advertência a depender da gravidade da atitude.

A postura à beira do campo de Zubeldía é um tema constante. O técnico já ficou de fora por punição nas vitórias contra Bahia (3 a 1, em casa, pelo Brasileirão) e Red Bull Bragantino (2 a 0, em casa, pelo Brasileirão), no empate frente ao Botafogo (2 a 2, em casa, pelo Brasileirão) e nas derrotas para Palmeiras (2 a 1, fora de casa, pelo Brasileirão) e Atlético-MG (1 a 0, em casa, pela Copa do Brasil).

Em seu próximo compromisso, o São Paulo enfrenta o Fluminense, às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Maracanã. Com 41 pontos, a equipe paulista se encontra na quinta colocação.