Vasco vira sobre o Athletico-PR e ganha jogo de ida pelas quartas da Copa do Brasil

Assim como aconteceu na segunda-feira, o Vasco venceu por 2 a 1 o Athletico-PR, de virada, em São Januário. O confronto desta quinta-feira foi o de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O Furacão abriu o placar no primeiro tempo, com Christian. O Vasco chegou a virada na etapa final, com Puma Rodríguez e Hugo Moura.

O confronto de volta entre Vasco e Athletico será no dia 11 de setembro, em Curitiba. O Vasco vai a campo com a vantagem do empate. Para o Athletico-PR, só uma vitória por dois gols de diferença vai fazer a equipe se classificar. Um triunfo dos paranaenses por um gol levará a decisão para os pênaltis.

NA BARREIRA DO VASCO, NA ZONA NORTE DO RIO DE JANEIRO, O TIME DA VIRADA VENCE O ATHLETICO PARANAENSE PELO JOGO DE IDA DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL! ? VASCO DA GAMAAAAAAAAAAAA! ? PUMA RODRÍGUEZ

O jogo

O Athletico-PR começou a partida tendo a posse de bola. Os visitantes criaram a primeira chance aos seis minutos, quando Christian aproveitou cruzamento e cabeceou com perigo. Depois, Canobbio foi lançado na área e tentou o cruzamento rasteiro, mas ninguém apareceu para finalizar.

Após os sustos, o Vasco melhorou na partida. Tanto que os donos da casa chegaram com perigo aos 17 minutos. Em avanço rápido, Payet arriscou da entrada da área e errou o alvo por pouco.

Depois de um período sem muita emoção, o Athletico chegou ao gol aos 31 minutos. Mastriani aproveitou cruzamento e escorou para Christian. O volante dominou a bola e mandou para a rede.

O revés obrigou o Vasco a avançar com mais intensidade. Os cruzmaltinos pressionaram nos minutos finais e quase empataram com Lucas Piton, aos 41 minutos. No entanto, o Athletico segurou a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Athletico voltou melhor e quase ampliou aos dois minutos. Após saída errada, Mastriani ficou com a bola, mas finalizou mal.

O lance fez o Vasco melhorar na partida. No entanto, os cruzmaltinos tinham dificuldade em criar boas jogadas. O Athletico seguia tendo o controle da bola e pouco era incomodado. Tanto que os donos da casa só chegaram perto de empatar aos 32 minutos, com Puma Rodríguez.

Só que aos 34 minutos, Puma Rodríguez não desperdiçou nova oportunidade. Rayan escorou de peito e o uruguaio chutou de primeira, no ângulo, sem chance para Léo Linck.

O gol animou o Vasco, que aumentou a intensidade em busca da virada. Os donos da casa chegaram a virada aos 47 minutos. Após cobrança de escanteio, João Victor escorou e Hugo Moura apareceu para cabecear para a rede e dar números finais em São Januário.

FICHA TÉCNICA



VASCO 2 X 1 ATHLETICO-PR

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quinta-feira, 29 de agosto de 2024



Horário: 20 horas (horário de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-Fifa)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-VAR-Fifa)

Cartões amarelos: Vegetti e João Victor (Vasco); Mycael, Christian, Canobbio e Thiago Heleno (Athletico)

Cartões vermelhos: João Victor (Vasco); Di Yorio (Athletico)

GOLS

VASCO: Puma Rodríguez, aos 34min do segundo tempo; Hugo Moura, aos 47min do segundo tempo

ATHLETICO-PR: Christian, aos 31min do primeiro tempo

VASCO: Léo Jardim, Puma Rodríguez, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza) e Payet (Jean David); Ryan (GB), Vegetti e Emerson Rodríguez (Leandrinho)



Técnico: Rafael Paiva (Interino)

ATLHETICO-PR: Léo Linck, Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Christian (João Cruz) e Zapelli (Felipinho); Canobbio, Cuello (Nikão) e Mastriani (Di Yorio)



Técnico: Martín Varini