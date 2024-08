Transmissão ao vivo do sorteio da Champions: veja onde assistir

Do UOL, em São Paulo

A Uefa sorteia hoje (29) os duelos da primeira fase da Liga dos Campeões 2024/25. O evento tem início previsto para 13h (de Brasília) e será em Mônaco. TNT (TV fechada) e Max (streaming) transmitem.

Como será a nova Champions

Os 36 times foram divididos em quatro potes, segundo o ranking da Uefa. A exceção é o Real Madrid, que está no pote 1 por ser o atual campeão da competição.

Na primeira fase, cada clube enfrentará dois adversários de cada pote, resultando em oito duelos por time, sendo quatro como mandante e quatro como visitante. Os times de mesmo país não podem se enfrentar, e uma equipe pode encarar até dois oponentes de uma mesma nação. Não haverá definição de grupos.

Parte do sorteio terá auxílio digital. A escolha dos adversários do primeiro time sorteado — este manualmente — e os mandos de campo serão definidos através de um software da empresa Aelive.

Os oito melhores clubes garantem vaga direta nas oitavas, enquanto os classificados entre nono e 24º lugar disputarão um playoff, em jogos de ida e volta, valendo as oito vagas restantes. Os demais times estão eliminados.

O mata-mata continua igual, com jogos de ida e volta e final em partida única e campo neutro. Todos os jogos antes da final serão disputados no meio de semana.

Além do sorteio, a Uefa fará uma homenagem para Cristiano Ronaldo nesta quinta. O atacante receberá uma prêmio do presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, em reconhecimento à grande história na principal competição de clubes do planeta.

A divisão dos potes

Pote 1: Manchester City, Bayern de Munique, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter de Milão, Borussia Dortmund, RB Leipzig e Barcelona.

Pote 2: Bayer Leverkusen, Atlético de Madri, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Brujas, Milan, Shakhtar

Pote 3: Feyenoord, Sporting, PSV, Dínamo Zagreb, RB Salzburg, Lille, Crvena Zvezda, Young Boys e Celtic

Pote 4: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stutgart, Sturm Graz e Stade Brestois

Calendário da nova Champions League