Sem Furch, Santos encerra preparação para enfrentar a Ponte Preta; veja escalação

O Santos finalizou, nesta quinta-feira, a sua preparação para o duelo com a Ponte Preta. O técnico Fábio Carille comandou um treino tático no CT Rei Pelé nesta manhã.

O comandante não poderá contar com Julio Furch. O atacante está se recuperando de uma entorse no ombro esquerdo. Assim, Wendel Silva deve ser titular mais uma vez. Outro desfalque é Escobar. O lateral esquerdo foi expulso no empate de 0 a 0 com o Amazonas.

Em compensação, Carille volta a contar com os laterais direitos JP Chermont e Hayner e o atacante Pedrinho. Os três cumpriram suspensão na última rodada. Willian Bigode, recuperado de dores no joelho, também está de volta.

Assim, uma possível escalação é com: Gabriel Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil, Jair e Souza; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Wendel Silva e Guilherme.

O embate com a Ponte Preta está marcado para esta sexta-feira, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).