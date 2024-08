Puma Rodríguez homenageia Izquierdo em gol marcado contra Athletico

O Vasco venceu novamente o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, em São Januário, assim como foi pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, o duelo foi válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Os cruzmaltinos saíram atrás no placar e chegaram ao empate com Puma Rodríguez. O jogador dedicou o gol ao compatriota Izquierdo, que morreu nesta semana e atuou com o lateral no Nacional, do Uruguai.

"Joguei com ele. Fico muito emocionado em falar porque é um amigo, um companheiro de trabalho. Mando meus sentimentos para toda a família do Izquierdo. É um gol para ele, com certeza", disse.

Puma Rodríguez dedicando o gol que fez no jogo de hoje contra o Athletico para o Izquierdo: "Não posso falar muito, pois fico muito emocionado" #CopaDoBrasil #CopaDoBrasilNoPrimeVideo #VASxCAP #Vasco pic.twitter.com/4d4RMeIeql -- Prime Video Sport Brasil (@pvsportbr) August 30, 2024

O confronto de volta entre Vasco e Athletico-PR acontece somente no dia 11 de setembro, em Curitiba. Os cariocas jogam pelo empate para seguir na Copa do Brasil.

Para os paranaenses, só uma vitória por dois gols ou mais serve para a equipe se classificar. Um triunfo por um gol do Athletico-PR levará a partida para os pênaltis.