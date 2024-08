Wendel vê concorrência como positiva e tem auxílio de Willian nos primeiros dias de Santos

Wendel Silva chega ao Santos com um objetivo claro: ajudar o time a conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. Para ter espaço na equipe comandada por Fábio Carille, ele precisará superar a concorrência de Julio Furch e Willian Bigode.

Em sua apresentação como jogador do Peixe, na Vila Belmiro, nesta terça-feira, Wendel classificou a disputa por este espaço como positiva.

"É boa [a concorrência]. Faz a gente trabalhar mais para poder jogar, aquela disputa. Um ajudando o outro, e vai jogar o melhor, aquele que o Carille quiser", disse o centroavante.

Este, aliás, foi um dos motivos que levou Wendel e deixar o Porto, de Portugal. Ele vinha sendo destaque na equipe B do clube, mas dificilmente seria promovido ao time principal em virtude da alta quantidade de opções para a mesma posição. Ele, então, decidiu buscar novos ares.

"No Porto tinham muitos atacantes. Não dava para o treinador me subir. O presidente até falou comigo. E eu procurei um outro espaço para poder jogar e ganhar minutagem", revelou.

O atacante já até fez sua estreia, mas ainda vive seus primeiros dias como jogador do clube alvinegro. Ele diz que está em adaptação e tem contado com o auxílio do experiente Willian Bigode neste período.

"O Willian vem conversando comigo. Não falei muito com o Furch, é outra língua, mais difícil. Mas venho conversando muito com o Willian", afirmou.

Além da função de camisa 9, Wendel ainda se vê capaz de exercer outras funções. Ele pode, por exemplo, jogar como um segundo atacante, um pouco atrás do centroavante, ou também pelas beiradas do campo. O atleta, todavia, deixa a decisão nas mãos do técnico Fábio Carille.

"Posso jogar também pelas beiradas. Eu gosto muito de jogar como centroavante. Mas se me colocar para jogar como segundo atacante, vou fazer também. É algo que eu já fazia em Portugal. Vai depender do que o Carille pedir. É natural meu, sair para buscar o jogo e ajudar a equipe. Além de fazer gols e atacar o último terço do campo", explicou.

Wendel veio ao Santos por empréstimo até o final de julho de 2025. Ele pertence ao Porto B, de Portugal. O atacante, de 24 anos, iniciou a sua carreira no Flamengo, mas disputou apenas cinco partidas na equipe principal. Ele também passou por Leixões e SC Covilhã, ambos de Portugal.

Ele fez sua estreia no último sábado, contra o Amazonas, no empate por 0 a 0. O jogador foi titular e atuou por cerca de 75 minutos. O atacante, agora, vive a expectativa de primeiro gol com a camisa do Santos nesta sexta-feira. O time recebe a Ponte Preta na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B.

"Não sei se vou ser titular. Depende do Carille, de quem ele vai querer escalar. Mas estou ansioso para fazer o meu primeiro gol com essa camisa", afirmou.

Além do centroavante, o Santos também anunciou nesta janela de transferências a contratação de Billy Arce. O clube aguarda trâmites burocráticos e está em vias de oficializar o atacante Yusupha Njie, da Gâmbia, e o goleiro Renan.