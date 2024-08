Técnico inglês se demite após errar grupo do WhatsApp e detonar jogadores

David Longwell, técnico das categorias de base do Burnley, da Inglaterra, pediu demissão depois de mandar por engano um relatório recheado de críticas aos jogadores do time principal em um grupo do WhatsApp.

O que aconteceu

David Longwell fez o relatório para enviar, provavelmente, a um empresário, mas acabou mandando o documento no grupo dos jogadores do time sub-21, do qual era técnico. As informações são do jornal britânico The Sun.

Ele aponta diversos aspectos negativos dos jogadores e até mesmo do ex-treinador Vincent Kompany, ex-zagueiro do Manchester City e hoje técnico do Bayern de Munique. "Ficou uma bagunça com tantos jogadores, sendo que o Vinny [Kompany], que os contratou, foi embora".

Apenas alguns jogadores, como o goleiro James Trafford, ex-Manchester Ciy, e os meio-campistas Josh Brownhill e Josh Cullen, foram 'absolvidos' pelo agora ex-treinador do Burnley, equipe que atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês e é comandada por Scott Parker.

O ala Darko Churlinov é chamado de 'louco', além de um 'desastre', enquanto o zagueiro Ameen Al-Dakhil seria 'magro demais' e fraco para atuar no futebol inglês.

O atacante Manuel Benson é classificado como 'preguiçoso' e com uma atitude 'não muito boa', enquanto o ala esquerdo Mike Tresor é avaliado como 'nada bom' e 'um grande desperdício de dinheiro' após custar 14 milhões de euros aos cofres do clube.

O técnico diz ainda que o zagueiro Luke McNally tem um 'porte atlético estranho' e fala que Hannes Delcroix é um 'jogador pobre e contratação de Vinny vindo da Bélgica'. O atacante Michael Mellon é outro a ser chamado de preguiçoso, assim como Manuel Benson.

Segundo fonte do The Sun, o relatório parece ter sido escrito para um agente 'porque havia muitos detalhes sobre quanto ele achava que cada jogador valia'.

"Ele mandou no WhatsApp, mas mandou para os jogadores sub-21, então o time principal e o técnico descobriram", complementa a fonte do The Sun.

David Longwell começou a carreira no St. Mirren, da Escócia, e passou por Orlando City (EUA), New York Red Bull (EUA) e Shrewsbury Town (ING) antes de chegar ao Burnley em agosto de 2023, revezando entre funções de auxiliar-técnico e treinador das categorias de base.