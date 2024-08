São Paulo e organizada conversam e retiram faixa em respeito a Izquierdo

O São Paulo e a Independente, principal organizada do clube, tiveram uma conversa nos últimos dias e retiraram uma das faixas que ficam penduradas no MorumBIS em respeito a Juan Izquierdo.

A faixa removida tem o personagem Pânico, de uma sequência de sucesso de filmes de terror e suspense, com os dizeres: "Morumbi raiz, hostil e ensurdecedor". As duas partes concordaram que seria melhor remover por causa do personagem e da palavra 'hostil'.

A faixa já não estava no estádio no jogo contra o Vitória e novamente nesta quarta-feira contra o Atlético-MG.

O UOL apurou que a faixa irá voltar no duelo contra o Botafogo pela Copa Libertadores, no dia 25 de setembro. Depois do duelo da Copa do Brasil, o Tricolor enfrenta uma sequência de quatro jogos fora de casa e só retorna no dia 21 de setembro diante do Internacional.