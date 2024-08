Uruguaio emocionado, roda e aplausos: as homenagens a Izquierdo no MorumBis

O MorumBis, que sediou São Paulo x Atlético-MG na noite desta quarta (28), foi palco de homenagens a Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional (URU) que morreu dias depois de sofrer um mal súbito no estádio paulista.

O que aconteceu

Pouco antes de a bola rolar, o zagueiro recebeu uma série de homenagens tanto em campo quanto nas arquibancadas. O duelo foi válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Os atletas de São Paulo e Atlético-MG fizeram uma roda no círculo central para cumprir o minuto de silêncio. O local, aliás, foi onde Izquierdo caiu no momento em que sofreu uma arritmia.

Em meio aos aplausos, Michel Araújo, compatriota do zagueiro, se emocionou. O jogador do Tricolor, que iniciou no banco de reservas, tentou segurar as lágrimas no momento das orações.

O telão do MorumBis também prestou homenagens a Izquierdo: uma imagem do atleta, com data de nascimento e morte, foi exibida em preto e branco aos torcedores.

Assista ao momento