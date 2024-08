Palmeiras cede empate ao Cruzeiro, mas avança no Brasileirão feminino e enfrenta o Corinthians na semi

O Palmeiras avançou à semifinal do Campeonato Brasileiro feminino, depois de empatar com o Cruzeiro, por 2 a 2, no Estádio Doutro Jayme Cintra, em Jundiaí (SP). Lais Estevam e Bruna Calderan anotaram para as Palestrinas, enquanto Luana e Gi Oliveira fizeram para o time mineiro.

O time comandado por Camilla Orlando já havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1 e passou com o placar de 4 a 3 no agregado. Com isso, o Verdão volta a disputar a semifinal do campeonato nacional depois de cair nas quartas na última temporada. Na próxima etapa, as Palestrinas enfrentam o Corinthians, que passou pelo Red Bull Bragantino. O jogo de ida acontece neste domingo.

As Palestrinas abriram o placar antes dos dois minutos do primeiro tempo. Amanda Gutierres avançou pela esquerda e cruzou na área. Lais Estevam chegou livre e estufou a rede. Pouco depois, aos dez, o Verdão ampliou. Lais Estevam se livrou da marcação, tocou para Amanda Gutierres, que ajeitou para Bruna Calderan aumentar a vantagem.

O Cruzeiro quase diminuiu aos 22. Vanessinha cruzou pela direita e, por pouco, Nine não marcou. Aos 36 ainda do primeiro tempo, a Raposa fez o primeiro. Depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou para Luana dentro da área e a camisa 9 estufou a rede de Natascha. Aos 21 do segundo tempo, Fe Palermo mandou na área, Gutierres escorou para o gol e Taty Amaro defendeu. Na sequência, Brena deixou Juliete em condições de marcar, mas a goleira cruzeirense levou a melhor.

Aos 33 do segundo tempo, Paloma Maciel recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulsa e deixou as Cabulosas com uma jogadora a menos. Mesmo desfalcado, o Cruzeiro buscou o empate aos 40. Tipa recebeu na entrada da área e lançou para Gi Oliveira, que cabeceou para deixar tudo igual.