Mercado da bola: São Paulo desiste, Corinthians compra, e António diz 'não'

O mercado da bola desta quarta-feira (28) teve várias novidades envolvendo times do futebol brasileiro.

Veja destaques

Não deu bom com um... O lateral-esquerdo Mário Rui, que pertence ao Napoli, da Itália, não será reforço do São Paulo. O Tricolor chegou a melhorar as condições apresentadas ao jogador português, que novamente voltou a apresentar empecilhos para que a negociação se concretizasse. Sem acordo, o São Paulo retirou a oferta e voltará ao mercado em busca de um novo lateral-esquerdo.

E esfriou com outro. O São Paulo esfriou as conversas pela contratação do volante argentino Santiago Colombatto, que pertence ao León-MEX e está emprestado ao Oviedo, da Espanha. O clube brasileiro apresentou uma oferta de empréstimo pelo jogador de 27 anos. A equipe mexicana, porém, recusou e avisou que só negociará Colombatto em definitivo. Por conta disso, o Tricolor recuou nas tratativas.

Cacá, do Corinthians, atingiu meta prevista em contrato Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

"Reforço" corintiano. O Corinthians vai contratar o zagueiro Cacá em definitivo: o jogador superou 2200 minutos, condição prevista no acordo firmado com o Tokushima Vortis, do Japão. O alvinegro vai adquirir 60% dos direitos econômicos do atleta por US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões). Outra meta ainda precisa ser cumprida para a diretoria alvinegra comprar os 40% restantes, conforme previsto no contrato.

Anúncio rubro-negro. O Flamengo oficializou a contratação do meio-campista Carlos Alcaraz, do Southampton. Ele assina o vínculo com o clube até agosto de 2029. Os dirigentes do Fla foram a Londres para "buscar" o jogador, que realizou os exames médicos e assinou o contrato na presença de Marcos Braz e Bruno Spindel.

António Oliveira, ex-Corinthians, negou retorno ao Cuiabá Imagem: Vinicius do Prado/Ag. Estado

António nega retorno. Sem clube desde que deixou o Corinthians, em julho, o técnico António Oliveira recusou um convite para voltar ao comando do Cuiabá. O contato foi feito após a saída de Petit, que pediu para deixar o Dourado. O português tem outros projetos em andamento na Europa e não deu avanço no interesse da equipe mato-grossense.

Martelo batido. O West Ham sinalizou ao Palmeiras que estava disposto a pagar entre 22 a 25 milhões de euros (R$ 135 e 154 milhões na cotação atual) para contratar o meio-campista Richard Ríos, mas o alviverde já avisou aos clubes interessados, e para diversas pessoas próximas ao atleta, que ele não será negociado nesta janela de transferências.

Saída no Santos? O Porto fez uma proposta pela contratação do zagueiro Jair, do Santos. A oferta do time português gira na casa dos 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) pelo jovem defensor. O Peixe ainda não respondeu a proposta. Nos últimos dias, o presidente Marcelo Teixeira recusou uma oferta de US$ 12 milhões (R$ 65 milhões) do Botafogo por Jair.

Quanto vale Marcos Leonardo? O Benfica recusou a primeira proposta oficial do Al-Hilal por Marcos Leonardo, no valor de 35 milhões de euros fixos (R$ 215 milhões). A princípio, o clube português quer pelo menos 40 milhões de euros (R$ 246 milhões) para avançar com a transferências em definitivo do atacante brasileiro