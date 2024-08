Manicure viaja mais de 1.000km para ser cozinheira no Rally do Sertões

Maria Aparecida, de 64 anos, tirou "férias" do trabalho como manicure no interior de São Paulo para viver o Rally do Sertões como cozinheira.

Das unhas à cozinha

Maria Aparecida, ou apenas Cida, mora em Assis, cidade que fica a cerca de 440km de São Paulo. A manicure, agora, está em Luís Eduardo Magalhães — cidade baiana que recebe a quarta e a quinta etapa da corrida — a 1.565km de casa e fazendo algo totalmente diferente de sua profissão habitual.

Cida trabalha como cozinheira voluntária. Dentro da equipe Sano Rally, ela cozinha para 80 pessoas por dia, número seis vezes maior que as 12 clientes diárias que tem como manicure. A cozinha fica dentro de um cercado de lonas.

Tudo começou como uma "aventura" a partir de um convite do próprio filho. A edição de 2024 é a segunda de Cida no Rally do Sertões — a primeira foi em 2023.

É uma aventura maravilhosa. O meu filho que me arrumou a vir num rally. Ele falou: 'mãe, vai ser bom, você vai conhecer, vai passear'. Eu vou em vários lugares, cozinho. É diferente, mas muito bom, agradável. Cida, ao UOL

Cida troca experiências nos Sertões. A manicure convive com pessoas de todas as idades dentro da equipe e que viajam de diversas outras partes do país.

Eu me sinto com um pouco mais de bagagem. A gente vai aprendendo com os jovens e os jovens aprendem com os mais velhos também. Cada um vai adquirindo algo, um pouquinho de conhecimento. Enquanto Deus permitir que eu consiga trabalhar, eu tenho vontade de continuar colaborando e vindo.

A distância de casa não é um problema para ela. Desde o início da competição, Formosa, cidade de Goiás que fica a 1.100km de Assis, foi o mais próximo que Cida esteve de casa. A voluntária ainda esteve em Brasília (1.562km).

Rally do Sertões entra na metade final

O Rally do Sertões está, atualmente, em Luís Eduardo Magalhães (BA). As etapas seguem na cidade até esta quarta-feira (28) e depois seguem para Formosa (GO), onde serão realizadas disputas na quinta-feira e sexta-feira. A edição de 2024 se encerra em Brasília, no sábado, mesmo local onde as provas começaram no último dia 23.