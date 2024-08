Polícia de SP conclui inquérito sem indiciar Antony por agressão

Imagem: Rob Newell - CameraSport/CameraSport via Getty Images

A polícia de São Paulo concluiu as investigações da denúncia de violência doméstica, que teria sido cometida pelo atacante Antony contra a ex-namorada Gabriela Cavallin, sem indiciar o jogador do Manchester United.

A DJ e influenciadora acusou o atleta há pouco mais de um ano por tê-la ofendido, ameaçado e agredido no Brasil e na Inglaterra. As autoridades chegaram a interrogar Antony e colheram depoimentos de 19 testemunhas.

A partir de agora, o documento final da apuração vai ser analisado pelo Ministério Público (MP), que decidirá os próximos passos do caso.

Vale destacar que, em território inglês, a denúncia feita por Cavallin continua sendo investigada pela Greater Manchester Police, que averigua se Antony cometeu lesão corporal, cárcere privado, perseguição e violência doméstica.

Em um comunicado divulgado à imprensa, os advogados da DJ disseram que receberam "com surpresa" a decisão da polícia da capital paulista. Ele acrescentaram que isso não afasta a "responsabilidade do autor dos fatos" e acusaram Antony de "dificultar" as apurações.

A defesa do jogador, por sua vez, afirmou que "sempre acreditou que as investigações demonstrariam a inocência de Antony".