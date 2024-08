Palmeiras garante invencibilidade contra o São Paulo no Brasileirão pela terceira edição seguida

Com a vitória por 2 a 1 no Choque-Rei do último domingo, o Palmeiras chegou ao sexto jogo sem ser derrotado pelo São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O duelo foi válido pela 23ª rodada da competição. Ou seja, a equipe alviverde não perde do Tricolor no torneio de pontos corridos desde 2022.

No primeiro turno, no Morumbis, o clássico terminou empatado sem gols. A última derrota do Verdão para o rival, na competição nacional, foi em novembro de 2021. Na ocasião, o Alviverde perdeu por 2 a 0, no Allianz Parque, em duelo válido pela 33ª rodada. Luciano e Gabriel Sara anotaram os gols do rival.

? O @Palmeiras não foi derrotado pelo São Paulo nas últimas três edições do @Brasileirao! ?? ?? 6 jogos

? 4V - 2E - 0D (!)

? 77.8% aproveitamento (!)

?? 11 gols (!)

? 2 gols sofridos (!)

? 3 grandes chances cedidas (!)

?? 35.0 finalizações p/ sofrer gol (!)

? 49.0% posse pic.twitter.com/s7DeVw6DUu ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) August 18, 2024

Desde então, as equipes se enfrentaram em 16 oportunidades, sendo seis delas pelo Brasileirão, com quatro vitórias do Palmeiras e dois empates. Ao todo, nesse período, são seis empates, seis vitórias do Palmeiras e quatro triunfos do São Paulo.

Além disso, são 11 gols marcados pelo Palmeiras e apenas dois sofridos. Cinco desses tentos foram marcados em jogo da 29ª rodada do Brasileirão de 2023, em goleada do Verdão por 5 a 0 sobre o rival, no Allianz Parque.

Desses embates, alguns deles foram em sistema de mata-mata. Na decisão do Campeonato Paulista de 2022, o Palmeiras levou a melhor e ficou com a taça depois de perder o primeiro jogo por 3 a 1 e vencer o outro por 4 a 0. No mesmo ano, o São Paulo passou pelo Verdão nas oitavas de final. O Tricolor venceu o jogo de ida por 1 a 0,perdeu o de volta por 2 a 1, mas avançou nas penalidades.

Por fim, no ano seguinte, o São Paulo venceu os dois jogos (1 a 0 e 1 a 2) e avançou à semifinal. Já no início desta temporada, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram na Supercopa Rei. Depois de empate sem gols no tempo normal, o Tricolor ficou com o título ao levar a melhor por 4 a 2 nas penalidades.

Neste ano, as equipes tem mais uma chance de ficarem frente a frente. Isso pode acontecer caso ambas avancem às quartas de final da Libertadores. o Palmeiras define a vaga contra o Botafogo, enquanto o São Paulo mede forças com o Nacional, do Uruguai.