Tottenham cede empate ao Leicester em estreia pelo Campeonato Inglês

Leicester City e Tottenham ficaram no empate por 1 a 1 nesta segunda-feira, no King Power Stadium, no confronto que encerrou a primeira rodada da Premier League. O gol do Tottenham foi marcado por Pedro Porro, com Jamie Vardy descontando.

A partida marcou a volta do Leicester à elite do Campeonato Inglês após conquistar a promoção com o título da Segunda Divisão. Já o Tottenham contou com a estreia da contratação mais cara de sua história, o centroavante Dominik Solanke, que passou em branco.

O Tottenham volta a campo na segunda rodada contra o Everton, em casa. O Leicester, por sua vez, viaja a Londres para enfrentar o Fulham, no Craven Cottage. Os dois jogos serão realizados simultaneamente no próximo sábado, às 11h (de Brasília).

O jogo

O primeiro tempo foi dominado pelo Tottenham, que perdeu muitas chances. O placar só seria aberto aos 29 minutos, quando Maddison cruzou para o lateral direito Pedro Porro completar de cabeça.

Na volta do intervalo, o Leicester teve sua primeira grande chance do jogo, com o artilheiro histórico da equipe, Jamie Vardy. O centroavante correu por trás da defesa e apareceu sozinho na pequena área para empatar o confronto, aos 12 minutos, também de cabeça.

Aos 25 minutos, o meia Rodrigo Bentancur caiu desacordado após uma dividida com a defesa adversária em jogada de escanteio. O jogo ficou parado por cerca de oito minutos, até que o jogador fosse devidamente imobilizado e transportado de maca para fora do campo.