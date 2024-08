Roger Machado lamenta derrota do Inter para o Atlético-GO: "Jogo para três pontos"

O Internacional foi derrotado pelo Atlético-GO, por 1 a 0, neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Antônio Accioly. Após a partida, o treinador Roger Machado reconheceu a atuação ruim do Colorado diante do lanterna da competição.

"Era um jogo para três pontos sim. O adversário briga por uma outra competição, diferente do que a gente busca. Jogos abaixo, desse nível tático e técnico, tiram força da equipe e devolvem a gente para um lugar de desconfiança, onde a gente não quer estar. Lamber as feridas, organizar melhor, ver o que fizemos de errado e ter uma semana importante de trabalho para realizar", disse Roger Machado.

"Não deveria deixar se enganar pela situação na tabela do adversário, que ainda não tinha vencido em casa. Seria um ambiente quente, que nos desgastaria. Tínhamos de competir no mesmo nível do adversário. Foi um jogo de nível abaixo de todos que a gente vinha enfrentado, a gente via nítida a evolução. Individualmente, alguns jogadores abaixo. Mesmo assim a gente conseguiu criar oportunidades lúcidas de gol que poderiam nos ter dado a oportunidade de finalizar com melhor sorte ao gol do Atlético-GO. O que a gente busca nesse momento é retomar, que os atletas tenham confiança de voltar a fazer o que tinham feito até então", completou.

Com a derrota, o Inter cai para a 13ª posição, com 25 pontos, apenas quatro acima da zona de rebaixamento. No entanto, a equipe gaúcha segue com apenas 19 jogos disputados. Já o Atlético-GO, apesar vitória, segue na última colocação, com 15.

O Inter volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Cruzeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. A Raposa tem 36 pontos e ocupa a sétima posição.