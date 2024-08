'Ninguém colabora': Renan Teixeira vê clima hostil do Palmeiras com árbitro

Em participação no Fim de Papo desta segunda (19), o comentarista Renan Teixeira disse que os jogos no Allianz Parque têm um ambiente hostil para a arbitragem.

Na opinião do ex-jogador, o Palmeiras reclamou sem razão da arbitragem após o clássico contra o São Paulo. Renan ressaltou que esse tipo de comportamento em relação aos árbitros não ajuda o futebol brasileiro.

O Abel e sua comissão, ninguém foi dar entrevista. Arbitragem desastrosa? Vai me desculpar, mas eu não penso que foi desastrosa. E mais: é muito difícil apitar neste campo. Antes mesmo de começar o jogo, o Palmeiras já deixa esse clima hostil para a arbitragem. Quarta-feira (na Libertadores) não vai acontecer porque é árbitro argentino, então ele pega o avião dele e vai embora. E não há esse tipo de reclamação quando a arbitragem é estrangeira. Eu concordo que a arbitragem brasileira está fraca, mas ninguém colabora.

Renan Teixeira

Marília Ruiz: 'STJD pede que Palmeiras nomeie gandula que iniciou confusão'

Marília Ruiz disse que o STJD já conta com a lista de nomes de gandulas registrados na partida.

'Está atuando': colunistas analisam irritação de Tite e Renato em coletivas

Para Casão, o técnico gremista é autêntico em suas declarações, enquanto Tite atua na presença dos jornalistas. O comentarista pontuou que, enquanto Renato Portaluppi deixa claro o que o incomoda, o treinador do Flamengo não é transparente em suas declarações.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra