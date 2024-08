Flamengo se reapresenta após goleada no clássico e foca na Libertadores

Nesta segunda-feira, o Flamengo se reapresentou após a goleada por 4 a 1 sofrida no clássico contra o Botafogo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. A equipe, agora, foca no duelo de volta das oitavas de finais da Libertadores contra o Bolívar.

Os atletas que iniciaram a partida contra o Glorioso fizeram um trabalho regenerativo, enquanto o restante foi a campo para trabalhar a parte técnica sob comando de Tite. Para a partida, além da altitude, o Rubro-Negro terá que lidar com os desfalques.

Os lesionados Viña, Everton Cebolinha, Pedro, Gabigol e Viña são baixas certas. Já Arrascaeta, que saiu aos oito minutos do clássico, é dúvida.

De acordo com o Flamengo, o meia sentiu dores no músculo adutor da coxa esquerda durante a derrota. Por conta da vitória na ida por 2 a 0, o time de Tite pode perder por até um gol de diferença para avançar.

O Flamengo iniciou nesta segunda (19), a preparação para enfrentar o Bolívar, pelas oitavas da @Libertadores. #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/1BHGAJ9bdu ? Flamengo (@Flamengo) August 19, 2024

Em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis. O duelo está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília) dessa quinta-feira, no Hernando Siles, na altitude de 3.640m de La Paz, na Bolívia.