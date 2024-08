Jogo do Flamengo hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Flamengo visita o Botafogo hoje (18), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

As equipes estão no pelotão da frente. O Botafogo é o segundo colocado, com 43 pontos, enquanto o Flamengo é o terceiro, com 42 pontos. O Fortaleza lidera com 45.

O Flamengo venceu o Bolívar pela Libertadores no meio da semana. O técnico Tite deve preservar alguns titulares e não poderá contar com Pedro e Gabigol, que se machucaram no último jogo.

O Botafogo, por sua vez, derrotou o Palmeiras por 2 a 1 em duelo pelas oitavas da Libertadores. O técnico Artur Jorge também não deve mandar a campo todos os titulares do Glorioso.

Botafogo x Flamengo -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 18 de agosto, às 18h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)