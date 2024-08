Marília Ruiz: Impeachment de presidente do Corinthians pode começar segunda

Durante o Fim de Papo desta quarta (7), a apresentadora Marília Ruiz informou que o Conselho do Corinthians se reunirá na próxima segunda (12) para - entre outras coisas - dar início ao processo de impeachment de Augusto Melo, atual presidente do clube.

Marília ressaltou que, se o pedido for aceito e uma investigação for iniciada, Augusto Melo será afastado do cargo. A jornalista opinou que o momento para uma grande turbulência política como essa é bem ruim, já que o Corinthians tem jogos decisivos na Sul-Americana e na Copa do Brasil e ainda luta para sair da zona de rebaixamento no Brasileirão.

Segunda-feira há uma reunião marcada do Conselho, um dia antes do jogo das oitavas de final da Sul-Americana. [...] Será protocolado o pedido de abertura do processo de impeachment de Augusto Melo. A tática da oposição é apresentar as primeiras 50 assinaturas - o mínimo necessário - na segunda-feira. E, em 10 dias, o Romeu Tuma Jr. tem que marcar a comissão que vai fazer o processo dentro do Conselho. [...] Instalada a comissão que investiga o presidente do Corinthians, ele precisa ser afastado. Não pode se defender no exercício do cargo. Ele pode ser inocentado e voltar.

Marília Ruiz

'Allan é o Márcio Araújo dos novos tempos; ambos horrorosos', diz RMP

RMP comparou Allan ao ex-volante Márcio Araújo, que defendeu o Flamengo entre 2014 e 2017 (curiosamente, ele também defendeu o Palmeiras, entre 2009 e 2013). Na opinião do jornalista, ambos são "horrorosos".

