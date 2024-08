Jogadora da Espanha desdenha do Brasil após eliminação nas Olimpíadas: "Não jogam futebol"

A derrota por 4 a 2 para a Seleção Brasileira na última terça-feira, que ocasionou a eliminação da Espanha dos Jogos Olímpicos de Paris, irritou Jenni Hermoso. A camisa 10 da equipe espanhola desdenhou do Brasil após o confronto e disse que as adversárias "não jogam futebol".

"Levamos quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol. Mas, no fim, o que contam são os gols. Vamos ver se fazemos um bom jogo agora, queremos ir pelo bronze", disse Hermoso à rádio espanhola Cadena Cope.

A irritação da espanhola com as brasileiras se seu, se acordo com ela, por "cera". Ela acredita que o Brasil abusou das paralisações para praticar antijogo e, assim, não deixar as rivais encostarem no placar.

"Tínhamos muitas esperanças depois de um ano muito bonito, seria lindo jogar uma final de Olimpíadas. E creio que foram falhas nossas, não jogamos nosso futebol. Gostei do segundo tempo, mas era difícil com 4 a 2 para o rival. Elas nos estudam, sabem como atacar nossas costas. Para mim, não é futebol. Não gosto desse futebol. Óbvio que ganham minutos, te fazem perder tempo. Para elas, isso valeu. Estão na final e vamos pelo bronze", afirmou a espanhola.

O Brasil goleou a Espanha por 4 a 2, com gols de Paredes (contra), Gabi Portilho, Adriana e Kerolin, e se classificou à final do futebol feminino em Paris. Paralluelo (duas vezes) descontou para as espanholas.

Após a partida, o perfil oficial da Seleção feminina 'rebateu' Jenni Hermoso nas redes sociais. A conta não citou a fala da espanhola, mas escreveu "Jogando futebol" em negrito.

O jogo é jogado e o lambari é pescado. ??????? ???????! ??? ? Rafael Ribeiro / CBF pic.twitter.com/a88iBXRANe ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 6, 2024

Na próxima fase, a Seleção, comandada por Arthur Elias, vai em busca do ouro inédito diante dos Estados Unidos. A grande decisão está marcada para sábado, ao meio-dia (de Brasília), no Parque dos Príncipes. Já a Espanha enfrenta a Alemanha nesta sexta-feira, às 13h, na disputa pela medalha de bronze.