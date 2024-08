Arrascaeta dedica classificação na Copa do Brasil a Adílio

O Flamengo sofreu, mas avançou na Copa do Brasil, nesta quarta-feira. Os rubro-negros perderam por 1 a 0 para o Palmeiras no Allianz Parque, mas se classificou por conta da vitória no duelo de ida (2 a 0), no Maracanã.

O meia Arrascaeta celebrou a classificação e dedicou o avanço para os familiares de Adílio, ídolo do clube que faleceu nesta semana: "Com certeza. A gente sabia que hoje era um jogo muito especial. Queríamos a classificação. É um momento muito difícil para o Flamengo. Conseguimos um pequeno carinho para toda a família", disse o atleta.

Arrascaeta citou a dificuldade da partida e pregou foco na sequência da temporada: "Foi uma partida diferente da primeira. Eles foram melhores, mas conseguimos sair com a classificação. A temporada segue, sabemos que teremos mais jogos difíceis pela frente", declarou.

As duas equipes voltam a se enfrentar neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras vão atuar no Maracanã.