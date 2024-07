Autor do segundo gol do Flamengo, Carlinhos agradece apoio da torcida e destaca qualidade do elenco

O Flamengo sofreu, mas venceu o Vitória por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Rubro-Negro carioca os líderes do Campeonato Brasileiro - neste momento, a equipe ocupa a terceira colocação, com 37 pontos.

O gol da vitória do Flamengo veio nos minutos finais, com Carlinhos, contratado pelo time nesta temporada. O atacante fez questão de agradecer a torcida pelo apoio.

"O gol vai para toda a Nação, que sempre me dá apoio. Me incentiva muito", declarou o centroavante.

Carlos Moisés de Lima é o nome dele! #VamosFlamengo ? Gilvan de Souza / CRF pic.twitter.com/KjGAsTjip5 ? Flamengo (@Flamengo) July 25, 2024

Carlinhos destacou a dificuldade da partida, mas ressaltou a qualidade do elenco e exaltou a grandeza do clube carioca.

"Foi um jogo difícil. A gente sabe a grandeza do Flamengo. Todos os clubes querem jogar contra o Flamengo. Todos querem nos vencer. Isso mostra a força do grupo", concluiu o jogador.

O Flamengo volta a campo neste domingo, quando terá pela frente o Atlético-GO, no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília), pela 20ª rodada da Série A.