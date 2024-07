Vitória x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Terceiro colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o Vitória na noite desta quarta-feira. O confronto da 19ª rodada do nacional de pontos corridos será disputado no Barradão, a partir das 20h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.

A dupla de rubro-negros não se enfrenta desde o Brasileirão de 2018, mais precisamente no dia 23 de agosto daquele ano. Na ocasião, em duelo do segundo turno, o Fla venceu por 1 a 0, no Maracanã. Já no primeiro turno, em Salvador, houve empate em 2 a 2. A equipe carioca não perde do Vitória no Barradão desde 2013. De lá para cá foram quatro partidas e, além do empate de 2018, o Flamengo venceu as outras três.

Em 2024, a situação das duas equipes na competição é bastante distinta. Enquanto o Fla está no G4, com 34 pontos em 17 jogos, o Vitória abre a zona do rebaixamento com 15 pontos em 18 jogos. Outro contraste entre as duas equipes é nos desempenhos ofensivo e defensivo. Se os cariocas possuem o melhor ataque da competição com 30 gols marcados, os baianos têm a defesa mais vazada com igual número de tentos sofridos.

O Vitória vem de três derrotas consecutivas e o técnico Thiago Carpini tem problemas para escalar sua equipe em busca da recuperação. O lateral esquerdo Lucas Esteves e o atacante Janderson receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Grêmio no último domingo e estão suspensos. Já o volante Luan e o atacante Osvaldo reclamam de problemas físicos e não devem estar à disposição.

O técnico Tite, por sua vez, fará alterações na equipe por questões físicas e técnicas. Titulares na vitória sobre o Criciúma, o volante Pulgar, com gastroenterite, e o lateral Wesley, com desconforto muscular, ficarão de fora do confronto. Se recuperando de uma lesão no tornozelo, o atacante Bruno Henrique também não seguiu com a delegação para a capital baiana.

O volante Allan retornará de suspensão e assumirá a vaga de Pulgar, enquanto na lateral-direita, o uruguaio Gullermo Varela será o titular. Outras duas mudanças, estas por opção técnica, devem acontecer na lista dos onze iniciais: Viña e Léo Pereira devem iniciar a partida nas vagas de Ayrton Lucas e David Luiz, respectivamente.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA-BA X FLAMENGO-RJ

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)



Data: 24 de julho de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)



Assistentes: Marcelo Carvalho Von Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-VAR-Fifa)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Willean Lepo, Reynaldo, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Léo Naldi e Matheuzinho; Alerrandro e Luís Miguel (Zé Hugo)



Técnico: Thiago Carpini

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro



Técnico: Tite