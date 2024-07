Sport anuncia chegada do lateral direito Di Plácido, ex-Botafogo

O Sport anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do lateral direito Leonel Di Plácido. O argentino chega por empréstimo junto ao Lanús, da Argentina, com duração de um ano e opção de compra ao final do contrato.

Em 2023, Di Plácido foi emprestado ao Botafogo e participou da campanha do clube no Campeonato Brasileiro, disputando 32 jogos e sendo titular em 25 oportunidades. Ao todo foram 50 jogos com o clube carioca, um gol e seis assistências.

!Bienvenido, Leonel di Plácido! O lateral-direito é o novo reforço rubro-negro para a temporada: https://t.co/xB3yZ70DoE #ÉDoLeão pic.twitter.com/qrseej6aC7 ? Sport Club do Recife (@sportrecife) July 22, 2024

Di Plácido pertence ao Lanús, clube que defende desde 2018 e onde já entrou em campo 104 vezes. O lateral de 30 anos também tem passagens pelos argentinos Atlético Tucumán e All Boys.

O jogador chega ao Sport para repor a saída do jovem lateral Pedro Lima, de apenas 18 anos, vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra.

O Sport volta a campo nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita a Chapecoense, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão tem 24 pontos e ocupa a 8ª posição, enquanto a Chape é a 16ª colocada, com 18 pontos.