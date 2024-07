São Paulo x Botafogo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

São Paulo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis. O duelo é válido pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor vem de um empate sem gols com o Juventude, em Brasília, e quer encostar no líder do Brasileirão. O time paulista é o quinto colocado do torneio, com 31 pontos, oito a menos que o Glorioso.

A equipe terá uma baixa no banco de reservas: Luis Zubeldía. O treinador cumprirá suspensão e volta a desfalcar seu time à beira do gramado. O São Paulo será comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas.

Em contrapartida, os laterais Igor Vinícius e Welington, suspensos na última partida, ficam à disposição da comissão técnica. Ambos, aliás, devem ser titulares. A dúvida fica por conta de Calleri, que tem acusado dores na coxa direita e tem presença incerta. Se ele não jogar, André Silva deve ser o substituto.

Amanhã tem Tricolor no #MorumBIS pelo @Brasileirao! ?? Garanta seu ingresso para o duelo com o Botafogo > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/k9LqxWC86a ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 23, 2024

Do outro lado, o Botafogo chega embalado pelas cinco vitórias consecutivas na Série A. O time carioca lidera a tabela, com 39 pontos conquistados, e visa levar o título simbólico do primeiro turno.

O técnico do Glorioso, Artur Jorge, terá ausências importantes. O atacante Júnior Santos sofreu uma fratura na tíbia e desfalcará o time por um longo período. Já o meia Eduardo realizou um procedimento cirúrgico no reto femoral da perna direita e deve perder o restante da temporada.

Rafael, Matheus Nascimento e Jeffinho seguem entregues ao departamento médico. O novo reforço Thiago Almada e o goleiro Gatito Fernández servirão seus respectivos países nas Olimpíadas de Paris.

PRONTOS! ???? Preparação finalizada para o duelo com o São Paulo, nesta quarta, pelo Brasileirão! ??? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/M1fRukbKvb ? Botafogo F.R. (@Botafogo) July 23, 2024

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X BOTAFOGO

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 24 de julho de 2024 (quarta-feira)



Horário: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)



VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius (Rafinha), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreirinha; Calleri (André Silva).



Técnico: Maxi Cuberas

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus; Tiquinho Soares.



Técnico: Artur Jorge