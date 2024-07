Flamengo terá eleição mais acirrada e imprevisível desde 2009, explica PVC

O Flamengo terá a eleição mais acirrada em 15 anos, segundo pesquisa interna contratada por um dos candidatos no páreo. A informação é do colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

Segundo PVC, será a eleição mais disputada no Mengão desde 2009. Três candidatos despontam para ser o próximo presidente do Flamengo, com Rodrigo Dunshee (apoiado por Rodolfo Landim) com uma pequena vantagem sobre Luiz Eduardo Baptista, o BAP.

É uma pesquisa feita pelo Maurício Gomes de Matos, que é um dos três candidatos, mas, pelo resultado que ela indica, há uma isenção, porque a pesquisa é contratada por um dos três candidatos e este candidato aparece em terceiro lugar. Ou seja, o resultado dá uma isenção à pesquisa e vai haver a eleição mais disputada e imprevisível no Flamengo desde 2009, em 15 anos.

Pelo mapeamento que o Maurício Gomes de Matos contratou, o Rodrigo Dunshee aparece em primeiro lugar com 12% das intenções de voto, o BAP aparece em segundo lugar com 10% das intenções de voto, e o Maurício Gomes de Matos aparece em terceiro lugar com 8% das intenções de voto. Essa mesma pesquisa mostra que 59% dos eleitores estão indecisos ou não sabem em quem votar, o que indica que a eleição está completamente aberta. São 30% decididos nos três candidatos e 59% sem tomar decisão nenhuma.

PVC mostrou que, mesmo com a pesquisa estimulada, a eleição do Flamengo está totalmente idefinida. "Um em cada três eleitores não sabe em quem vai votar", destacou o colunista do UOL.

Na pesquisa estimulada, o Dunshee aparece com 25%, o BAP com 22%, e o Maurício Gomes de Matos com 18%. Aqui, o número de indecisos cai para 31%. Mesmo assim, um em cada três não sabe em quem vai votar. O que dá a noção que a eleição está completamente aberta. Paulo Vinícius Coelho

