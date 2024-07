'Corinthians é caso psiquiátrico', dispara Milly sobre dívidas na Justiça

Em participação no Fim de Papo nesta terça (23), a colunista Milly Lacombe criticou a direção corintiana pela aparente falta de vontade em resolver os problemas financeiros do clube.

A jornalista ressaltou que o problema do Corinthians não é ter dívidas, mas não fazer nada para resolvê-las. Milly afirmou que, em se tratando de assuntos contábeis, o clube tem sido uma vergonha.

É um caso psiquiátrico agora [o Corinthians]. A gente sabe que os grandes times devem. O Flamengo fez o que parecia impossível, mas, mesmo o Flamengo tem suas dívidas, o Palmeiras tem dívidas, o Fluminense também. A questão é que eles conseguem administrar as dívidas. O Corinthians perdeu o controle completamente. E não parece querer ter o controle. Aí, contrata uma empresa de auditoria, não ouve o que ela diz e ainda não paga. E depois contratou outra. O Corinthians é uma vergonha contabilmente falando. Não é só o que deve. Essas dívidas foram herdadas de outras administrações. A gente está falando de algo corriqueiro no futebol brasileiro, mas o Corinthians é uma vergonha porque não está interessado em resolver suas dívidas.

Milly Lacombe

Flamengo está sendo gozado pelo Zenit, diz RMP sobre Claudinho

RMP destacou que não é a primeira vez que o Flamengo tenta a contratação do jogador sem sucesso. O jornalista ainda pontuou que os dirigentes do Zenit parecem gostar de provocar os flamenguistas.

Bodão critica atacante ex-Barça no Grêmio: 'A que ponto chegamos?'

Na opinião do jornalista, o jogador não é 'grande coisa', como foi apresentado. Bodão também disse que os clubes brasileiros deveriam apostar mais na base em vez de buscar atletas estrangeiros de perfil duvidoso.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra