PSG coloca Bruno Guimarães como alvo para a próxima temporada, diz jornal

Do UOL, em São Paulo

O Paris Saint-Germain definiu Bruno Guimarães como um de seus principais alvos na próxima janela de transferências.

O que aconteceu

O PSG já teria iniciado conversas pela contratação de Bruno Guimarães, de acordo com informações do jornal britânico TalkSport.

O Newcastle tem a necessidade de vender jogadores para se enquadrar nas regras fiscais da Premier League. Apesar da importância de Bruno Guimarães para o clube, ele pode ser um dos atletas que a equipe terá que se desfazer.

O brasileiro renovou contrato até junho de 2028 em outubro do ano passado e é capitão e um dos pilares do projeto do clube, que foi comprado por bilionários sauditas em 2021.

Bruno tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 553,8 milhões, na cotação de hoje) em seu contrato com o Newcastle. O técnico Eddie Howe confirmou que o valor estipulado para uma possível transferência do volante, mas afirmou que não tem controle sobre isso.