Procon notifica Amazonas por preços dos ingressos para o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil

O Procon-AM e o Comissão de Defesa do Consumidor procuraram o Amazonas FC para ouvir explicações a respeito dos altos preços dos ingressos anunciados para a partida contra o Flamengo na Copa do Brasil. A notificação foi feita nesta quinta-feira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Procon Amazonas (@procon_amazonas)

Foi anunciado pelo clube amazonense entradas que vão até R$ 1,7 mil. Após a publicação, a repercussão foi muito negativa por parte dos torcedores de ambos os clubes. A notificação realizada pelo Procon tem como objetivo obter informações sobre a composição de preços dos ingressos, além de outros critérios pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor.

?? INGRESSOS DISPONÍVEIS! Os bilhetes para o duelo da @CopaDoBrasilCBF diante do Flamengo já estão disponíveis no https://t.co/qexSC5wSEa. ??#AMFC pic.twitter.com/Ga71gk1Aq2 ? Amazonas FC (@oficialamfc) April 24, 2024

O Amazonas manda todos os seus jogos na Arena Amazônia, estádio que foi construído para a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. O clube amazonense foi o campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, em 2023, e este ano disputa a segunda divisão do torneio nacional.

O Amazonas visita o Flamengo pelo primeiro jogo da 3{ fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (01), às 21h30, no Maracanã. O segundo jogo com mando do Amazonas será no dia 22 de maio, também uma quarta-feira, na Arena Amazônia.