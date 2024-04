Mbappé é líder em gols e participações em gols por clubes no mundo

Na noite desta quarta-feira, o Paris Saint-Germain jogou pelo Campeonato Francês. Cada vez mais perto do título, visitou a equipe do Lorient e ganhou por 4 a 1.

O autor de dois gols do PSG foi Kylian Mbappé, que tem sido peça fundamental para a equipe francesa comandada por Luis Enrique. Não à toa, é o líder em gols e em participações em gols (53) por clubes no mundo na temporada 23/24.

De acordo com dados do Sofascore, Mbappé balançou as redes 43 vezes e também distribuiu 10 assistências em suas últimas 43 partidas. O atacante, assim, soma impressionantes 53 contribuições em gols, com média de 1,2 por jogo.

? Kylian Mbappé é o líder em gols e em participações em gols (53) por clubes NO MUNDO na temporada 23/34. ??? ?? 43 jogos

?? 43 gols (!)

?? 10 assistências

? 65 mins p/ participar de gol (!)

? 192 finalizações (105 no gol!)

? 69 passes decisivos (!)

? Nota Sofascore 8.00 pic.twitter.com/AwBsz5sBLb ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 25, 2024

Também segundo a plataforma de estatísticas, o atleta finalizou 192 vezes, sendo que 105 delas foram em direção às metas adversárias. Mbappé, por fim, ainda distribuiu 69 passes no período.

O Paris Saint-Germain vive uma ótima temporada. O clube se classificou para as semifinais da Champions League diante do Barcelona e é o líder da Ligue 1, com 69 pontos.

Com Mbappé à disposição e em busca de manter o bom rendimento, o PSG volta a campo pelo Campeonato Francês. No próximo sábado, o time recebe o Le Havre, às 16 horas (de Brasília), no Parc des Princes, pela 31ª rodada da competição.