Lesionado, Tiquinho Soares desfalca Botafogo no clássico contra o Flamengo

Na última quarta-feira, o Botafogo venceu o Univertario por 3 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela Libertadores, porém há um motivo para se lamentar: a lesão do centroavante Tiquinho Soares. O camisa 9 deixou o gramado aos dez minutos do primeiro tempo e, segundo o GE, desfalcará o Glorioso no clássico contra o Flamengo neste domingo, às 11h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ainda não foi feito o exame de imagem para saber a gravidade da contusão, porém ele perderá o duelo diante dos rubro-negros.

O técnico Artur Jorge deverá improvisar na posição. O outro centroavante do elenco, Matheus Nascimento, está com uma lesão muscular grave e também é desfalque. Caso queira manter a equipe com um centroavante de origem, o comandante terá que utilizar algum atleta da base.

Após a saída de Tiquinho Soares no jogo diante o Univertario, Carlos Eduardo entrou como segundo atacante e Júnior Santos avançou para posição de centroavante. Com o bom desempenho da equipe na partida, a formação pode se repetir contra o Flamengo.

"Sempre treinamos para, independentemente das posições, saber a função de cada jogador. Já estava jogando com o Tiquinho, buscando a última linha. No segundo tempo (estive) mais centralizado, Eduardo ficou flutuando e eu buscando o jogo nas costas do adversário. Estamos assimilando bem o que o treinador está pedindo e conseguindo fazer as jogadas", disse Júnior Santos após a vitória.