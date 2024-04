Lateral do Corinthians não se recupera de lesão e expõe reforço indesejado

A ausência de Diego Palacios escancara o problema na lateral esquerda do Corinthians.

O que aconteceu

O equatoriano Palacios não joga desde o dia 27 de janeiro, há três meses. A recuperação de lesão no joelho esquerdo tem sido mais difícil que o esperado.

Palacios passou por artroscopia e apresentou também um problema na cartilagem do joelho durante o tratamento.

Já liberado pelo departamento médico, o jogador passa por processo demorado de recondicionamento físico. O Corinthians só quer liberá-lo quando tiver 100%, apesar dos problemas na posição.

O titular é Hugo, que não vem bem. O ex-atleta do Goiás foi contratado pelo ex-presidente Duilio Monteiro Alves. O atual presidente Augusto Melo cogitou quebrar o pré-contrato, mas confirmou o reforço a contragosto para não pagar multa.

A alternativa é Matheus Bidu, que também esteve perto de sair no começo da temporada e não transmite confiança para o técnico António Oliveira.

Pressionado no cargo, o treinador português está ansioso para contar com Palacios, que é um lateral mais criativo. Ele, porém, não deve ficar à disposição contra o Fluminense no domingo, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.