Autor de dois gols contra o Boca Juniors, Lucero vive grande momento no Fortaleza

Nesta quinta-feira (25), o Fortaleza venceu o Boca Juniors por 4 a 2 na Arena Castelão, pela Copa Sul-Americana. O atacante Juan Martín Lucero marcou dois dos quatro gols da equipe do Leão contra os argentinos. O jogador de 32 anos está em grande fase no time de Vojvoda. Nos últimos cinco jogos, Lucero marcou seis gols e ainda contribuiu com uma assistência, segundo dados do site Sofascore.

Juan Martín Lucero nos seus últimos 5 jogos pelo @FortalezaEC: ?? 6 gols (!)

?? 1 assistência

? 54 mins p/ participar de gol (!)

?? 2.1 finalizações p/ marcar gol (!)

? Nota Sofascore 7.54 ? Jogador da Série A com mais gols e participações em gols (7) no período! ??? pic.twitter.com/owdFAgNNPl ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 26, 2024

Considerando apenas o recorte das últimas cinco partidas de Lucero, ele é o jogador com mais participações em gol em todo a Série A do Campeonato Brasileiro neste período. Na atual temporada, o atacante tem 22 jogos disputados, 11 gols e três assistências, segundo o site especializado Transfermarkt.

Juan Martín Lucero chegou ao Fortaleza em janeiro de 2023. Com a camisa do Leão, o atacante já marcou 35 vezes em 85 jogos. O argentino tem passagem por vários clubes conhecidos na América do Sul como Independiente, Colo-Colo e Defensa y Justicia.

Com a vitória sobre o Boca, o Fortaleza lidera o Grupo D da Copa Sul-Americana com 100% de aproveitamento, com três jogos e três vitórias. O próximo jogo do Leão é contra o Red Bull Bragantino neste domingo (28), na Arena Castelão, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.