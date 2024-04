Zubeldía estreia pelo São Paulo contra rival que não venceu em 2ª passagem pela LDU

O técnico Luis Zubeldía fará a sua estreia como treinador do São Paulo nesta quinta-feira (25), contra o Barcelona de Guayaquil, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, pela terceira rodada da fase de Grupos da Copa Libertadores.

Se depender de seu retrospecto contra o Barcelona de Guayaquil, Luis Zubeldía não terá a estreia que tanto sonha pelo São Paulo. Em sua segunda passagem como comandante da LDU, clube pelo qual se sagrou campeão equatoriano e da Copa Sul-Americana, o treinador argentino não conseguiu derrotar o rival.

Luis Zubeldía retornou à LDU após quase dez anos no segundo semestre de 2022 e deixou o cargo no início de 2024. Neste período, enfrentou o Barcelona de Guayaquil três vezes, somando um empate e duas derrotas.

28/08/2022 - Barcelona 1 x 1 LDU

15/04/2023 - LDU 0 x 1 Barcelona

17/09/2023 - Barcelona 1 x 0 LDU

Ainda assim, Zubeldía conseguiu se despedir da LDU com os títulos do Campeonato Equatoriano e da Copa Sul-Americana, ambos conquistados em 2023. Durante a campanha que resultou na conquista do torneio continental, o treinador argentino eliminou o São Paulo, em pleno Morumbis, nos pênaltis. Na decisão, superou o Fortaleza.

Em sua primeira passagem pela LDU, porém, Luis Zubeldía teve mais sucesso. Entre 2014 e 2015 o treinador argentino enfrentou o Barcelona de Guayaquil oito vezes, somando quatro vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.

O ponto positivo é que Zubeldía conhece muito bem o adversário do São Paulo na Libertadores. Aliás, se vencer fora de casa nesta quinta-feira, o Tricolor ficará mais próximo da vaga para as oitavas de final, abrindo uma distância interessante para o adversário equatoriano na tabela e passando a brigar mais diretamente pela liderança da chave com o Talleres, da Argentina.

Para o jogo desta quinta-feira havia a possibilidade do auxiliar técnico Milton Cruz seguir no comando da equipe por causa de trâmites burocráticos envolvendo Luis Zubeldía e toda a sua comissão, mas os vistos de trabalho puderam ser emitidos a tempo de eles poderem estar à beira do campo em Guayaquil.

Luis Zubeldía, que iniciou sua carreira de treinador precocemente, aos 27 anos, se tornando o treinador mais jovem da história do Campeonato Argentino ao comandar o Lanús, curiosamente também teve treinou o Barcelona de Guayaquil, em 2012.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

Live dos clubes

Agora, sempre às cinco da tarde, o canal do UOL Esporte no YouTube terá lives 100% voltadas para você torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia um clube diferente!

Então, torcedor, fica esperto.

Programação da semana:

- Segunda-feira (22/04, às 17h de Brasília) - Live do Flamengo

- Terça-feira (23/04, às 17h de Brasília) - Live do Palmeiras

- Quinta-feira (25/04, às 17h de Brasília) - Live do São Paulo

- Sexta-feira (26/04, às 17h de Brasília) - Live do Corinthians