Abel revela dúvidas para escalar Palmeiras e celebra virada: 'Difícil explicar'

O técnico Abel Ferreira fez algumas mudanças no time do Palmeiras que entrou em campo para enfrentar o Independiente del Valle, no Estádio Banco Guayaquil, no Equador. Após a vitória por 3 a 2 de virada de sua equipe, o treinador revelou e teve dificuldades para escalar os 11 iniciais e celebrou o sucesso de suas alterações no jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

"Foi muito difícil para mim escolher os 11 que iriam iniciar. Tive muitas dúvidas até ontem à noite, quando em reuni com minha comissão técnica para decidir quem iria iniciar mas disse aos jogadores que iriamos precisar de todos os jogadores para ganhar esse jogo. A primeira parte foi muito dura para nós, a capacidade foi muito dura de se adaptar ao clima. Teve um momento que o Weverton caiu e fizemos ajustes, mas o verdadeiro ajuste que fizemos foi no intervalo. Aquele gol nos colocou a discutir o jogo", disse.

Para a partida, o treinador optou por manter um esquema com três zagueiros, inicialmente, com Marcos Rocha no lugar de Murilo ao lado de Gómez e Luan. No meio, Raphael Veiga, mesmo desgastado, seguiu na equipe. Já no ataque, Rony ganhou a vaga de Flaco López.

O time da casa abriu a vantagem de 2 a 0 em uma primeiro tempo que Palmeiras quase não jogou. Na reta final da etapa inicial, Endrick aproveitou o cruzamento de Rony e marcou de cabeça para manter o Palmeiras no jogo. Abel citou os ajustes feitos no intervalo.

"Disse aos jogadores: 'calma'. Fizemos ajustes sim. Entramos muito melhor nos segundo tempo. porque na minha opinião a capacidade de se adaptar ao clima foi melhor. Os jogadores que saiam do banco ajudaram muito. E é isso que esperamos, mistura da nossa experiência com a irreverencia que vocês viram aqui hoje. não é a primeira vez que o Palmeiras vira o jogo. É uma equipe que só deixa de lutar quando o jogo terminar. Fico muito feliz porque foi uma vitória de todos somos um, de todos. Foi uma vitória do time da virada, do time do amor. É um orgulho muito grande estar junto desse grupo e poder viver essas emoções", seguiu.

Apesar de celebrar o sucesso de suas alterações, o treinador não deixou de exaltar os que começaram a partida na altitude e aguentaram a pancada inicial. Lázaro e Luis Guilherme, que entraram no segundo tempo, anotaram o segundo e terceiro gols do Verdão.

"Minha dúvida foi: ou entro com moleques em jogo de Libertadores na casa do Independiente del Valle, onde dificilmente as equipes brasileira ganham ou vou com mais experientes, tentar aguentar a primeira pancada, do ambiente e do rival, que são fortes. Tentamos segurar e depois refrescamos a equipe. Também tive sorte. Arriscamos, tiramos um zagueiro, metemos dois laterais, o Luis no lugar do Veiga, tiramos o Endrick, colocamos o López, que fez um passe espetacular para o Lázaro, que também entrou muito bem. Mas não podemos esquecer dos que entraram, tiveram que sofrer, tomar a primeira pancada. Fico feliz porque as decisões foram boas, o Palmeiras conquistou os 3 pontos muito importantes para nós, fruto do trabalho desse elenco, desses rapazes. Sinto que entre eles há amizade, mesmo entre os que concorrem a mesma posição, que é normal ter rivalidade, ciúmes. Não sinto isso, eles puxam uns pelos outros. É difícil explicar, é algo que se cria, mentalidade de crescimento. Foram decisões difíceis, mas felizmente correu tudo bem", seguiu Abel.

"O clima aqui é diferente. Ontem fizemos um treino muito bom. Dei os parabéns à minha comissão técnica. Era precisar isso para se adaptar a esse ambiente a um clima diferente. Correr para frente e depois recuperar atrás. Não é fácil jogar aqui. Eles vinham há nove jogos sem perder aqui. Vocês viram as dificuldades que o Palmeiras passou nos 30 minutos, tivemos serias dificuldades. O Independiente del Valle tem boa organização, bons jogadores, está adaptado ao ambiente. Sabíamos que tínhamos que sofrer. Qualquer equipe que vier aqui tem que estra preparada para sofrer. Nossa equipe está preparada para tudo, para sofrer, encontrar o jogo. Conseguimos encontrar nosso momento", declarou o treinador.

Com a virada, o Palmeiras decretou a segunda derrota do Independiente del Valle em seus domínios, na Libertadores. A outra vez, também foi com o time de Abel, que naquela ocasião, em 2021, venceu com gol de pênalti de Raphael Veiga.

"Não sei explicar porque foi o Palmeiras que foi responsável pelas únicas derrotas do Del Valle aqui. Nós conversamos muito entre nós, com pessoas que tem conhecimento em relação a adaptação altitude. Tenho essa capacidade de perceber se as coisas não estão acontecendo tem alterar para o que tem que ser. Não tem maior satisfação para o treinador de ver os que entraram dar volta ao resultado e a forma que todo grupo celebrou o gol. É algo difícil de explicar, mas que se sente. Parabéns ao del Valle. Nos primeiros 35 minutos, nos encostou as cordas. Em determinado momento pensei que íamos levar um nocaute aqui, mas soubemos suportar, aguentar esperar por nosso momento e no segundo round conseguimos dar nocaute no adversário. Acho que as duas equipes estão de parabéns. Além da qualidade, esse grupo do Palmeiras, tem essa característica de nunca desistir", celebrou Abel.