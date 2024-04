Após sofrer 2 a 0, Palmeiras vira sobre o Del Valle com gol de joia e lidera na Libertadores

O Palmeiras venceu o Independiente del Valle, de virada, por 3 a 2, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira. No Estádio Banco Guayaquil, no Equador, o Del Valle abriu 2 a 0 com Páez e Hoyos, mas Endrick, Lázaro e Luis Guilherme fizeram o do Alviverde para garantir a vitória.

Com este resultado, o Verdão segue na liderança do Grupo F, com sete pontos, abrindo vantagem para o Del Valle vem logo atrás, com quatro pontos.

As equipes voltam a disputar um jogo de Libertadores no dia 9 de maio. O Palmeiras vai até o Uruguai para enfrentar o Liverpool, no Centenário, às 19 horas (de Brasília). Enquanto o Del Valle duela com o San Lorenzo, no Nuevo Gasómetro, no mesmo horário.

Antes, porém, o Palmeiras tem compromisso com o São Paulo, nesta segunda-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas, no Morumbis. Já neste domingo, o Del Valle enfrenta o Imbabura, pelo Campeonato Equatoriano, às 14h30, fora de casa.

Vitória de tirar o fôlego... ??? VÊM PRO TRICAMPEÃO, TRÊS PONTOS! ?? ? Independiente del Valle-EQU 2×3 Palmeiras

? Endrick, Lázaro e Luis Guilherme#AvantiPalestra #IDVxPAL#AlmaECoração pic.twitter.com/HEUakFnyaI ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 25, 2024

O jogo

O Palmeiras teve dificuldades no primeiro tempo do jogo e pouco conseguiu ficar com a bola. O Independiente del Valle teve as primeiras investidas com perigo do jogo e abriu o placar aos 12 minutos. Kendry Paez, de 16 anos, fez boa jogada no ataque, recebeu de Zabala na entrada da área, bateu firme e balançou a rede sem chance para Weverton. Pouco depois, o time equatoriano teve outra boa chance criada por Paez. Renato Ibarra finalizou mesmo quase caído no chão e viu o goleiro palmeirense defender e mandar para escanteio.

Os visitantes esboçaram a primeira tentativa apenas aos 27 depois de arrancada de Endrick, que tocou para Rony. O camisa 10 demorou e não conseguiu finalizar. Aos 32, Renato Ibarra recebeu boa bola pela direita, avançou e bateu cruzado, para nova defesa de Weverton. A equipe da casa ampliou aos 38. Piquerez afastou mal a bola, Paez levantou a bola na área, Gómez não acompanhou e Hoyos cabeceou para marcar o segundo do Del Valle. O Palmeiras reagiu no fim da etapa inicial e na primeira finalização diminuiu o prejuízo. Depois de conseguir trocar passes no ataque, Rony levantou a bola na área e Endrick fez de cabeça.

Carabajal deu um susto na defesa palmeirense nos primeiros minutos do segundo tempo, com um cabeceio perigoso, que passou por cima do gol de Weverton. O Palmeiras voltou com uma postura mais organizada e aos cinco minutos, Veiga finalizou de dentro da área, mas o lance estava irregular devido à posição de impedimento. Pouco depois, Mayke cruzou rasteiro na área e Landázuri fez o corte antes de a bola chegar em Endrick.

A equipe do Del Valle chegou novamente aos 13, mas Renzo López não teve sucesso na conclusão da jogada. Com 17 minutos no relógio, Ríos tentou de longe e quase pegou Ramírez desprevenido. O goleiro do Del Valle, contudo, espalmou a bola. Aos 25, Ortiz finalizou com perigo e Weverton apareceu bem para salvar o Palmeiras. Depois das últimas mudanças de Abel, o Verdão buscou o empate aos 36. Flaco López deu bom passe para Lázaro, deixando o camisa 17 na cara do gol para deixar tudo igual e marcar seu primeiro gol pela equipe palmeirense.

Na reta final, os equatorianos tiveram chegadas com Renzo López e Medina. Na primeira oportunidade, Weverton defendeu e a outra foi para fora. No último lance do jogo, Luís Guilherme conseguiu espaço e finalizou de longe para marcar um golaço e garantir a virada do Verdão na altitude.

FICHA TÉCNICA



INDEPENDIENTE DEL VALLE 2 X 3 PALMEIRAS

Local: Estádio Banco Guayaquil, no Equador



Data: 24 de abril de 2024 (quarta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Cristian Garay (CHI)



Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Gabriel Ureta (CHI)



VAR: Fernando Vejar (CHI)



Cartões amarelos: Hoyos, Ortiz e Caicedo (Independiente del Valle); Vanderlan e Richard Ríos (Palmeiras)



Cartão vermelho: nenhum

GOLS

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Kendry Paez (aos 12 minutos do 1°T) e Hoyos (aos 38 minutos do 1°T)



PALMEIRAS: Endrick (aos 46 minutos do 1°T) , Lázaro (aos 36 minutos do 2°T) e Luís Guilherme (aos 50 minutos do 2°T)

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Moisés Ramírez; Landázuri, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Caicedo; Ortíz; Renato Ibarra (Kenny Arroyo), Paez, Cristian Zabala (Patrick Mercado) e Romario Ibarra (Medina); Michael Hoyos (López).



Técnico: Javier Gandolfi

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan (Vanderlan) e Gustavo Gómez; Mayke (Luís Guilherme), Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga (Estêvão) e Piquerez; Endrick (Lázaro) e Rony (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira