Sem Globo: veja onde assistir aos jogos da 3ª fase da Copa do Brasil

Do UOL, em São Paulo

A CBF divulgou, na noite desta segunda-feira (22), os detalhes dos confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil. Nesta etapa, as transmissões ficam com Sportv, Amazon Prime Video e Premiere — a TV Globo só entra em ação nas fases seguintes.

Os jogos de Corinthians, São Paulo, Grêmio e Fluminense, por exemplo, ficam só no streaming: o Amazon Prime Video será a responsável pelas transmissões.

Já clubes como Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG e Vasco entram em campo com exibição da TV fechada: tanto no Sportv quanto no Premiere.

Onde assistir?

Jogos de ida (horários de Brasília)

30/04, 19h: Bahia x Criciúma - Sportv e Premiere

30/04, 20h: Operário-PR x Grêmio - Amazon Prime Video

30/04, 21h30: Atlético-MG x Sport - Sportv e Premiere

01/05, 16h: Sampaio Corrêa x Fluminense - Amazon Prime Video

01/05, 16h: Brusque x Atlético-GO - Sportv e Premiere

01/05, 18h: Sousa-PB x Bragantino - Amazon Prime Video

01/05, 18h: Ypiranga x Athletico - Amazon Prime Video

01/05, 19h: Fortaleza x Vasco - Sportv e Premiere

01/05, 20h: América-RN x Corinthians - Amazon Prime Video

01/05, 21h30: Flamengo x Amazonas - Sportv e Premiere

01/05, 21h30: Inter x Juventude - Amazon Prime Video

02/05, 19h: Botafogo x Vitória - Sportv e Premiere

02/05, 19h30: Águia-PA x São Paulo - Amazon Prime Video

02/05, 20h30: CRB x Ceará - Sportv e Premiere

02/05, 21h30: Goiás x Cuiabá - Amazon Prime Video

02/05, 21h30: Palmeiras x Botafogo-SP - Sportv e Premiere

Jogos de volta (horários de Brasília)

21/05, 19h: Vitória x Botafogo - Sportv e Premiere

21/05, 20h: Corinthians x América-RN - Amazon Prime Video

21/05, 21h30: Vasco x Fortaleza - Sportv e Premiere

22/05, 18h30: Bragantino x Sousa-PB - Amazon Prime Video

22/05, 19h: Fluminense x Sampaio Corrêa - Amazon Prime Video

22/05, 19h: Atlético-GO x Brusque - Sportv e Premiere

22/05, 19h: Sport x Atlético-MG - Sportv e Premiere

22/05, 19h30: Grêmio x Operário-PR - Amazon Prime Video

22/05, 20h: Athletico x Ypiranga - Amazon Prime Video

22/05, 21h: São Paulo x Águia-PA - Amazon Prime Video

22/05, 21h30: Amazonas x Flamengo - Sportv e Premiere

22/05, 21h30: Juventude x Inter - Amazon Prime Video

23/05, 19h: Criciúma x Bahia - Sportv e Premiere

23/05, 19h: Botafogo-SP x Palmeiras - Sportv e Premiere

23/05, 21h30: Ceará x CRB - Sportv e Premiere

23/05, 21h30: Cuiabá x Goiás - Amazon Prime Video