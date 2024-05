Abel rasga elogios a Estêvão e pede ao Palmeiras que não venda o jogador: "Diferente de tudo que já vi"

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP na noite desta quinta-feira por 2 a 1, no Allianz Parque, em duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Estêvão foi um dos principais personagens. O atacante de 17 anos marcou o gol da vitória no último minuto de acréscimo. Após o duelo, o técnico Abel Ferreira não poupou elogios ao atacante e fez um pedido especial à diretoria do clube.

"O Estêvão, o único pedido que faço à direção é que não deixem sair esse jogador. Ele pode ser uma referência para nós. Todas as equipes precisam desse tipo de jogadores porque fazem coisas diferentes. Não sou eu que ensino a driblar, a chutar, ele tem. Minha função é ensiná-lo a defender, a posicionar. Ele tem um carinho de todos. Da Leila, do Barros. Tem uma família muito bem estruturada. Os colegas de equipe conversam muito com ele, brincam. Ele se sente muito bem apesar de ser um jogador muito jovem, mas quando começa vestir essa camisa tem que ser tratados todos igualmente. Ele sabe que tem uma equipe experiente que o ajuda. É bom poder participar e desfrutar de um jogador que dá gozo vê-lo jogar. Depois, se ficar fora, não me critiquem porque ele também não pode jogar todos", declarou Abel.

Em outras oportunidades, Abel já havia elogiado a entrega do garoto dentro de campo, enfatizando sua disponibilidade para a equipe para fazer mais do que gols. Contra o Botafogo-SP, o jovem marcou seu segundo gol como profissional. O primeiro foi em abril, na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool-URU, pela Libertadores.

Estêvão foi integrado de vez ao time principal do Verdão em janeiro deste ano depois da eliminação do time sub-20 na Copinha. Nesta temporada, pela equipe profissional, ele soma 11 jogos, dois gols e uma assistência. O duelo contra o time de Ribeirão Preto também marcou a primeira oportunidade que o camisa 41 disputou os 90 minutos completos.

"Vou pedir à Leila para não vender. Não vendam esse jogador. O pai, o empresário e ele vão ficar tristes, mas deixem ficar conosco até 2027. Acho mesmo que esse jogador é diferente de tudo que já vi. Um miúdo que defende, que ataca, se mostra para o jogo", pediu.

A vitória sobre o Botafogo-SP deixa o Verdão em vantagem para o jogo de volta, que acontece no dia 23 de maio, no Estádio Santa Cruz.

Estêvão deve seguir à disposição do Palmeiras para seu próximo compromisso na temporada. Neste domingo, o Palmeiras enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 18h30 (de Brasília), em duelo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro.