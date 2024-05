Patryck pode ganhar sequência no São Paulo após ser preterido por improvisações

Patryck vive a expectativa de ganhar uma sequência como titular do São Paulo. Com a lesão de Welington, o lateral esquerdo revelado nas categorias de base caminha para ser a escolha do técnico Luis Zubeldía para o setor depois de ser preterido por improvisações com outros treinadores.

Com Rogério Ceni, Dorival Júnior e até mesmo Thiago Carpini, Michel Araújo foi o escolhido para atuar pela lateral esquerda quando Welington ou Caio Paulista, que defendeu o clube até ano passado, não estavam à disposição. O uruguaio é meia de origem, mas se acostumou a jogar improvisado na lateral esquerda pela necessidade do São Paulo.

Ao longo desse período Patryck sofreu com alguns problemas físicos. Até pouco tempo o jovem de 21 anos vinha tratando uma lesão muscular na região do quadril, mas, recuperado, ganhou sua primeira oportunidade como titular sob o comando do técnico Luis Zubeldía nesta quinta-feira, contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil.

Em 2024 Patryck disputou outros dois jogos além do duelo no Pará. O lateral esquerdo foi titular na vitória por 3 a 0 sobre o Água Santa, e foi acionado no triunfo sobre a Inter de Limeira, também por 3 a 0, já na reta final da partida, ambos pelo Campeonato Paulista.

O fato de Patryck ainda não ter se consolidado no time profissional do São Paulo chama atenção por ele sempre ter se destacado nas categorias de base, sendo convocado, inclusive, para defender a Seleção Brasileira.

Patryck foi promovido ao profissional em 2020, quando tinha apenas 17 anos, mas só estreou em 2022, sob o comando de Rogério Ceni. O lateral esquerdo, entretanto, jamais conseguiu ter uma sequência de atuações convincentes que o credenciasse a brigar pela titularidade no São Paulo.

Agora, mais maduro e sem a concorrência de laterais esquerdos de origem nessa altura da temporada, Patryck tem o caminho aberto para, enfim, se firmar entre os profissionais e, quem sabe, mostrar o futebol que o fez se destacar nas categorias de base.