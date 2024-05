Sandry se aproxima de retorno aos gramados pelo Santos após nove meses sem jogar

Sandry está cada vez mais perto de voltar a atuar. O meia está recuperado de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e vive a expectativa de reforçar o Santos depois de mais de nove meses.

O garoto sofreu a contusão no dia 10 de agosto, durante um treinamento no CT Rei Pelé. Com isso, ele teve que passar por cirurgia. A sua última atuação, contudo, foi ainda antes, em 16 de julho de 2023.

No momento, Sandry está normalmente com o restante do elenco em campo. Ou seja, em breve ele já pode voltar a ser relacionado pelo técnico Fábio Carille. O jogador de 21 anos, aliás, está inscrito na Série B.

"Gosto muito desse jogador. Quando cheguei em 2021 ele estava voltando de LCA. Nos últimos jogos ele participou comigo. Contra o Guarani não, mas terça tenho um jogo-treino, ele deve participar. E a partir daí fazer ele participar mais desse grupo e avaliar melhor", comentou o técnico.

O meia foi revelado em 2019 e surgiu como uma grande promessa. O atleta, contudo, vem sofrendo muito com as lesões. Em abril de 2021, ele também rompeu o ligamento, mas do joelho direito, e voltou sete meses depois, em novembro.

Em 2023, Sandry também sofreu uma fratura no rosto, em uma partida contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista. Depois, a região da cirurgia infeccionou e ele precisou passar por procedimento para tratar. Com isso, esteve mais 44 dias fora de combate.

Ao todo, o Menino da Vila soma 94 partidas pelo Santos, sendo 46 como titular.

O Peixe volta a campo na próxima segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), contra o Guarani, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.