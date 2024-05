Santos na Bombonera? Veja como anda a negociação para o amistoso contra o Boca Juniors

O amistoso entre Santos e Boca Juniors, na Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, deve se tornar realidade. As conversas estão caminhando bem.

A tendência é que o jogo seja disputado no dia 26 de junho, uma quarta-feira, na casa do clube argentino.

A diretoria do Alvinegro Praiano não trata direitamente com o Boca. A empresa argentina Proenter está fazendo o meio de campo entre as equipes.

O Santos deve ser recompensado financeiramente, enquanto a bilheteria deve ficar com os argentinos.

Além do dinheiro, outro atrativo para o Peixe é poder dar mais minutos ao seu elenco. O clube disputará apenas a Série B do Campeonato Brasileiro até o final do ano.

"Esses jogos que podem acontecer, não tem nenhum definido ainda, vai mudar bastante nosso calendário. Por exemplo, jogo na sexta e segunda, para preparar melhor os atletas. De sexta a sexta, dá pra sentar com a CBF e mostrar a necessidade desses jogos para que encaixe e não atrapalhe nossa sequência", disse o técnico Fábio Carille.

O Boca Juniors está na Sul-Americana e disputa do Campeonato Argentino. Os torneios, porém, estarão paralisados para a Copa América, que começa em 20 de junho, nos Estados Unidos.

No total, Santos e Boca se enfrentaram em oito oportunidades, com o Peixe vencendo em quatro ocasiões, empatando em uma e perdendo em três. Na Bombonera, já foram disputadas quatro partidas: duas vitórias dos mandantes, um empate e um triunfo dos brasileiros.

Além disso, os clubes decidiram os títulos da Copa Libertadores de 1963, em que o Santos de Pelé sagrou-se campeão, e em 2003, quando os argentinos garantiram a taça.

Antes de pensar no amistoso, o Santos volta as suas atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time volta a campo na segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), contra o Guarani, pela terceira rodada do torneio.