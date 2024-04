Grêmio oficializa a contratação de Rafael Cabral; Grando vai para o Cruzeiro

A diretoria do Grêmio confirmou na tarde desta sexta-feira a contratação do goleiro Rafael Cabral. O experiente jogador chega ao time gaúcho em uma troca por empréstimo com outro arqueiro: Gabriel Grando, que vai para o Cruzeiro. O contrato vai até dezembro de 2024.

Nascido em Sorocaba, Rafael Cabral está com 33 anos. Teve uma passagem de destaque pelo Santos no começo da carreira, com a conquista de três títulos paulistas (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010) e a Libertadores (2011).

As boas atuações no Peixe renderam a ele a convocações para a Seleção Brasileira. Além disso, também gerou interesse do futebol europeu. No exterior, defendeu, a partir de 2013, Napoli e Sampdoria, ambos da Itália, e Reading, da Inglaterra.

#ReforçoTricolor na defesa! 🇪🇪🧤 Rafael Cabral chega por empréstimo do Cruzeiro para fortalecer o Grêmio nesta temporada. Campeão Paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores, também conquistou títulos no exterior. Agora, defenderá as 3⃣ cores!



Leia em: https://t.co/JL4whntLA2 pic.twitter.com/uRzcNWQvpi -- Grêmio FBPA (@Gremio) April 19, 2024

Em 2022, retornou ao futebol brasileiro para jogar no Cruzeiro. Inicialmente, tornou-se um líder do time celeste na volta à elite do futebol nacional. Porém, em 2024, sofreu com falhas individuais e, sob intensa desconfiança da torcida, pediu para ser negociado.

Além de Rafael Cabral, o Grêmio ajusta os últimos detalhes para anunciar o meio-campista Edenilson, ex-Atlético-MG e Internacional.

Ficha Técnica

Nome completo: Rafael Cabral Barbosa

Nascimento: 20/05/1990 (33 anos)

Naturalidade: Sorocaba/SP

Clubes: Santos (2010), Napoli/ITA (2013), Sampdoria/ITA (2018), Reading/ING (2019) e Cruzeiro (2022).