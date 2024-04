Figueirense lança novo uniforme principal para a temporada de 2024

O Figueirense anunciou nesta sexta-feira sua camisa 1 para a temporada 2024. O modelo foi feito pela Volt Sport, fornecedora de material esportivo do clube. O novo manto segue o padrão tradicional dos uniformes principais do clube, sendo preto com listras brancas, além de contar com detalhes na cor branca e verde nas mangas, golas e bordas. Para a versão de goleiro, o layout permanece o mesmo, porém o tom predominante é o cinza.

Um manto clássico, como manda a tradição Alvinegra.

?

Confira os detalhes especiais do novo manto da temporada 2024 ?.

?#figueirensefc #somosvolt pic.twitter.com/Zb3WfJz7y6 ? Figueirense FC (@FigueirenseFC) April 18, 2024

"Ficamos muito felizes em promover mais um lançamento do Figueirense, com quem trabalhamos desde 2021. É um clube tradicional do futebol brasileiro e que conta com uma torcida apaixonada, que acompanha a equipe em todos os momentos. Por isso, sempre conseguimos uma boa aderência com os produtos que lançamos. Esperamos que essa nova camisa seja mais um sucesso da parceria", comenta Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

A nova camisa é composta 100% por poliéster, modelagem que permite maior conforto e mobilidade, escudo em TPU, proteção contra raios solares e propriedades térmicas e a aplicação de um plotter nas costas com a bandeira do estado de Santa Catarina.

"Estamos prestes a fazer a nossa estreia pela Série C, por isso, é bom podermos contar com a nossa nova camisa 1, que ficou com um acabamento sensacional. Estamos vivendo um momento de reconstrução, buscando retomar o caminho das conquistas e tentar o acesso nesta temporada. Esperamos que o novo manto possa nos ajudar a alcançar nossos objetivos para este ano", ressalta John Leo, Gerente de Comunicação e Marketing do Figueirense.

A camisa já está à venda na loja física do Figueirense e também no comércio virtual do clube. O modelo chega ao mercado pelo valor de R$ 249,99.