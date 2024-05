Gambá invade gramado do Maracanã antes de Flamengo x Amazonas; assista

Do UOL, em São Paulo

Um gambá marcou presença no gramado do Maracanã em meio ao duelo Flamengo x Amazonas, válido pela Copa do Brasil e ocorrido na noite desta quarta-feira (1).

O que aconteceu

O animal entrou em campo pouco antes do confronto, válido pela terceira fase da competição de mata-mata.

O Sportv captou o momento. "Olha quem veio passear na Copa do Brasil: um gambazinho!", disse o narrador Gustavo Villani ao se surpreender com a aparição.

No momento da "invasão", os jogadores das duas equipes trocavam cumprimentos após o hino nacional, já na região do meio de campo.

O gambá deixou o gramado pouco tempo depois e sem necessitar qualquer tipo de "ajuda". O jogo iniciou normalmente e está em andamento.

Assista ao momento