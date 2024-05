Destaque do Corinthians contra América-RN, Carlos Miguel agradece apoio de Cássio: "Me ajuda bastante"

O goleiro Carlos Miguel foi o grande destaque do Corinthians na vitória contra o América-RN, nesta quarta-feira. O arqueiro, após o duelo na Arena das Dunas, agradeceu o apoio que recebe de Cássio, ídolo histórico do clube que ficou no banco de reservas nas últimas duas partidas.

"Eu agradeço muito a ele (Cássio), ele me ajuda bastante, aprendi e vou aprender muito com ele. Só agradeço pelo apoio, como sempre apoiei ele. Cássio trabalhou muito, e não por acaso está há 12 anos aqui, é o maior ídolo do clube. Poder jogar hoje é uma felicidade, mérito nosso, de todos os goleiros do clube. Fico muito feliz com isso", comentou Carlos Miguel, que também falou da importância do triunfo ao Amazon Prime.

"Agradeço a todos que correram pela vitória, pela dedicação, apesar do gol que não esperávamos tomar. Mas conseguimos a virada, que é muito importante vencer fora de casa. Muito bom sair em vantagem, sabemos como é um torneio difícil, de muitas zebras. Temos que sempre estar focados", concluiu.

Carlos Miguel salvou o Corinthians em diversas oportunidades, especialmente no primeiro tempo. O Timão cedeu 16 finalizações para o América-RN, sendo que sete foram ao alvo, segundo o Sofascore.

Com o resultado, um simples empate no jogo de volta garante o Corinthians nas oitavas de final da competição. O confronto, que terá a Neo Química Arena como palco, está marcado para o dia 21 de maio, às 20 horas (de Brasília).

Agora, o Corinthians volta a jogar no próximo sábado, contra o Fortaleza, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16 horas (de Brasília), também em Itaquera.