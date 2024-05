Com milagres de Carlos Miguel, Corinthians bate o América-RN de virada

O Corinthians levou sufoco, mas contou o paredão Carlos Miguel em noite inspirada para vencer o América-RN de virada por 2 a 1, na Arena das Dunas, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

Marcos Ytalo inaugurou o placar, Breno Bidon deixou tudo igual ainda no primeiro tempo, e Cacá decretou o resultado após o intervalo. Joia corintiana, o meio-campista marcou seu primeiro gol no profissional do clube, enquanto o zagueiro balançou a rede pelo segundo jogo consecutivo.

O time da casa até chegou a empatar, mas teve o gol anulado por impedimento milimétrico. O time potiguar foi valente e também carimbou a trave duas vezes, mas esbarrou em milagres de Carlos Miguel.

A partida decisiva será disputada no dia 21, uma terça-feira, na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília). Já o próximo jogo do clube do Parque São Jorge será no sábado (4), contra o Fortaleza, em casa, pela quinta rodada do Brasileirão.

A vaga nas oitavas vale um bônus de R$ 3,465 milhões. Os duelos da próxima fase estão previstos para as semanas dos dias 31 de julho e do dia 7 de agosto.

Curiosidade: O América viu cair a sua sequência de 16 jogos sem perder, que era a maior série invicta do país.

Como foi o jogo

O Corinthians entrou em campo com desfalques de peso em partida que marcou o retorno de Paulinho ao time titular após quase um ano — com direito a faixa de capitão. O técnico António Oliveira cumpriu suspensão e não pôde acompanhar o time na beira de campo, assim como Rodrigo Garro.

Corajoso, o América buscou surpreender logo no início e sufocou o rival até inaugurar o placar. O time da casa pressionou a saída de bola, não deixou o adversário criar ao impor seu ritmo e apostou nas estocadas. Encurralados, os visitantes não conseguiram frear o ímpeto do oponente e acabaram levando o gol em bola desviada.

Wesley comemora gol do Corinthians contra o América-RN, pela Copa do Brasil Imagem: Alexandre Lago/Agif

O Alvinegro paulista "acordou", assumiu controle e chegou ao empate em jogada com a digital da base. O Corinthians passou a cercar a área do América, forçando cruzamentos, até que Wesley tirou uma jogada individual da cartola e Bidon empurrou para o fundo da rede.

Os donos da casa voltaram a apertar, e o Corinthians só não foi para o intervalo em desvantagem graças a Carlos Miguel. O novo titular fez quatro defesas importantes e fechou o gol alvinegro, enquanto os demais defensores sofriam para conter o ataque rival.

O time visitante contou com a ajuda da trave e com seu zagueiro artilheiro para chegar à vitória no segundo tempo. O Corinthians pouco criou e flertou com o perigo novamente, mas Cacá decretou a vitória com uma cabeçada no canto. O América, por sua vez, ficou no quase e terminou o duelo com o gosto amargo das chances desperdiçadas na derrota de virada.

Gols e destaques

Lá e cá. Com cinco minutos de bola rolando, Bidu recebeu na esquerda e alçou a bola para a área, Paulinho se atirou para desviar com o pé, mas Renan Bragança segurou. Em resposta imediata, o América chegou com cruzamento da direita, Rafinha apareceu sozinho no segundo pau, batendo de primeira e Carlos Miguel, no reflexo, espalmou.

1 x 0: Aos 12, Marcos Ytalo recebeu com espaço na intermediária, ajeitou e chutou de longe. A bola desviou em Norberto no meio do caminho e pegou o contrapé de Carlos Miguel, que não conseguiu ter reação para evitar o gol.

Quase o empate. Aos 20, Bidu cruzou da esquerda, Félix Torres venceu pelo alto e, de cabeça, acertou o travessão.

1 x 1. Aos 29, Wesley recebeu na ponta, partiu para cima do marcador, passou com autoridade no limite da linha de fundo e cruzou para trás. Bidon bateu alto para estufar a rede e deixar tudo igual.

Carlos Miguel, três vezes. Aos 37, Rafinha arriscou de longe, a bola quicou na área e o goleiro corintiano espalmou para fora. Na jogada seguinte, Norberto fintou Bidu na direita e bateu firme, obrigando Carlos Miguel a mandar novamente para escanteio. Logo depois, Rafinha dominou girando, invadiu a área e chutou cruzado, mas o camisa 22 estava novamente ligado para evitar o gol.

Paredão corintiano salva de novo. Aos 45, Souza cobrou falta na direita perto da linha de fundo e Ferreira cabeceou na trave. Ferreira ficou com o rebote na pequena área e bateu à queima-roupa, mas Carlos Miguel cresceu e defendeu em cima da linha.

América para na trave: Aos 6 do segundo tempo, Souza cobrou escanteio da esquerda, a bola sobrevoou a área e foi para Wenderson do outro lado. Ele emendou um chute de primeira e carimbou a trave.

2 x 1: Aos 18, Bidu cobrou escanteio da esquerda, Cacá testou firme no meio da área e acertou o ângulo. Sem chances para o goleiro adversário, que ficou imóvel.

Gol do América anulado. Aos 23, Souza bateu nova falta, Ferreira se antecipou e desviou de cabeça no primeiro pau, superando Carlos Miguel. No entanto, o VAR acusou impedimento ao traçar as linhas, e o lance foi invalidado.

Ficha técnica

América-RN 1 x 2 Corinthians

Competição: Ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Arena das Dunas, em Natal

Data e horário: 1º de maio de 2024, às 20h

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa

Assistentes: Lehi Sousa Silva e Jose Reinaldo Nascimento

VAR: Rodolpho Toski Marques

Amarelos: Matheuzinho, Alan, Raniele, Rafinha, Gustavo Ramos, Cacá, Marquinhos Santos

Gols: Marcos Ytalo, aos 12/1ºT, Breno Bidon, aos 29'/1ºT, Cacá, aos 18'/2ºT

América: Renan Bragança; Marcos Ytalo, Rafael Jansen, Alan e Guilherme Guedes (Joao Lucas); Norberto (Giovani Albuquerque), Ferreira, Souza e Wenderson (Gustavo Ramos); Gustavo Henrique (Antônio Carlos) e Rafinha (Matheuzinho). Técnico: Marquinhos Santos.

Corinthians: Carlos Miguel; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Raniele (Fausto Vera), Breno Bidon e Paulinho (Guilherme Biro); Gustavo Mosquito (Fagner), Romero (Pedro Raul) e Wesley (Giovane). Auxiliar técnico: Bruno Lazaroni